Helgstrand Holland gaat sperma Schockemöhle-hengsten verdelen

Helgstrand Holland, dat gerund wordt door Eugène Reesink en diens zoon Bas, gaat vanaf het komende dekseizoen het sperma van de dressuurhengsten van Paul Schockemöhle verdelen. Dat is deze week besloten op een meeting tussen Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle. Uitzondering op deze regeling zijn Totilas en de hengsten die in gedeeld eigendom zijn van Schockemöhle en Joop van Uytert – die blijven in Nederland exclusief beschikbaar bij Van Uytert.

Het sperma van de Schockemöhle-hengsten werd tot op heden via twee stations in Nederland aan de merrie gebracht: Dekstation Van Uytert en De IJzeren Man in Weert. Op dat laatste station zijn vanaf 2019 alleen nog maar de Schockemöhle-springhengsten beschikbaar.

Het oude nest

Volgens Joop van Uytert verandert er niet veel: “Wij blijven de hengsten van Paul Schockemöhle doen, met daarbij het exclusieve recht voor het sperma van Totilas zoals het was.” Reesink bevestigt het nieuws en meldt dat bijvoorbeeld de door hem ontdekte Vitalis straks weer beschikbaar is ‘op het oude nest’.

