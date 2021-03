Helgstrand moet Deens EU-hengstenstation tien dagen sluiten

Helgstrand mag vanaf morgen tot en met 9 april (dus tien dagen) geen sperma versturen vanaf zijn EU-hengstenstation in Denemarken. Helgstrand meldt zelf in een wat vaag persbericht dat bij de laatste bloedtesten 'per ongeluk' twee testen zijn verwisseld en er daardoor hengsten 'het verkeerde resultaat' hebben gehad. Naar verluidt gaat het om positieve CEM-bloedtesten. Er is overigens opvallend genoeg nog wat verwisseld: Familie Möller verwelkomde gisteren 12 hengsten uit Denemarken. Die blijven daar wel beschikbaar.

“Dit is zonder twijfel een procedurele fout aan onze zijde en het is heel vervelend dat dit nu consequenties heeft voor heel veel fokkers”, zegt Helgstrand. “Het is een menselijke fout en we balen er van. Maar uiteraard volgen we de aanbevelingen van de autoriteiten”, zegt Helgstrand verder.

12 hengsten verhuisden gisteren naar Helgstrand Germany

Helgstrand benadrukt in het persbericht ook dat de hengsten die gestationeerd zijn bij Helgstrand Germany en Paul Schockemöhle gewoon beschikbaar blijven.

Opvallend genoeg zijn bij Helgstrand Germany twaalf hengsten aangekomen van Helgstrands hoofdkwartier in Denemarken. Het gaat om Global Player, Rheinglanz, Total McLaren, It’s Easy, Bonjour, Zico, Fortunate, For Real, So Perfect, Fynch Hatton, Dynamic Dream en Danciero.

Hengsten in Denemarken pas weer beschikbaar na nieuwe bloedtesten

De (overgebleven) hengsten in Denemarken zijn pas weer beschikbaar als nieuwe testen zijn afgenomen. Daarover zegt Helgstrand: De hengsten zullen pas beschikbaar zijn als er nieuwe bloedmonsters zijn afgenomen met ‘de juiste resultaten’.

Door deze omstandigheden is het aan de overheid om het nieuwe bloedonderzoek uit te voeren en het duurt nog even tot de nieuwe testen afgenomen worden. Pas op vrijdag 9 april ontvangen we de nieuwe bloedtestuitslagen en dus zijn de hengsten in Denemarken niet beschikbaar van woensdag 31 maart tot en met vrijdag 9 april.

Niets te maken met rhino

Helgstrand benadrukt ook nog dat de kwestie niets te maken heeft met rhino. Dat blijkt ook uit de acties: daar waar Helgstrand zijn driejarige hengsten niet naar de tiendaagse Deense test wilde sturen wegens rhino-gevaar, is het nu geen probleem om twaalf hengsten te verplaatsen naar Duitsland.

Bron: Horses.nl/Helgstrand