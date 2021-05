Helgstrand verkoopt Valverde en Springbank II VH aan Yara Reichtert

Andreas Helgstrand heeft twee van zijn meest populaire hengsten, Valverde (Vitalis x Ampère) en Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro), in één klap verkocht. De Duitse zakenvrouw Yara Reichert (51) is de nieuwe eigenaresse van de twee zevenjarige hengsten. Reichert wil de twee hengsten in de sport uitbrengen, voorlopig blijven ze met diepvriessperma beschikbaar bij Helgstrand.

“Het betekent veel voor me als een ruiter als Yara naar me toekomt om haar te helpen de perfecte match te vinden. Het feit, dat ze verliefd wordt op de twee beste dekhengsten is een grote erkenning voor het hele team. Het succes ligt niet alleen bij degene die de goede hengsten vindt en selecteert, maar ook bij het hele team dat zorgt voor de opvoeding en gezonde ontwikkeling, en hen voorbereidt op de moeilijkste oefeningen van de dressuursport”, zegt Andreas Helgstrand.

Tig titels

De door Rob van Puijenbroek en Reesink Horses gefokte Valverde was als 2,5-jarige niet alleen kampioen van de hengstenkeuring, hij behaalde met Eva Möller in het zadel tig overwinningen (winnaar van het Westfaals Kampioenschap drie keer op rij, Bundeskampioen vijfjarige dressuurpaarden en reserve-bundeskampioen als vierjarige en WK-finalist).

De in Zweden gefokte Springbank II VH heeft een soortgelijk CV: hij werd kampioen en verrichtingstopper in Denemarken, won diverse kampioenstitels in Zweden en liep ook op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden.

Springbank II VH (v. Skovens Rafael) hier nog onder Severo Jurado Lopez Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Grand Prix

Reichert, CEO en oprichter van meerdere Duitse bedrijven (onder andere de inmiddels verkochte paardenrace wedbureau wettstar.de), reed als kind en is op latere leeftijd weer serieus gaan rijden. Ze heeft de twee paarden gekocht met het oog op de Grand Prix-sport. Reichert reed in Duitsland al nationaal Grand Prix en is internationaal in de Lichte Tour gestart met verschillende paarden.

Populairste hengsten

Valverde en Springbank II VH behoren volgens Helgstrand tot de meest populaire hengsten in de hengstencollectie – niet alleen in Denemarken, maar ook wereldwijd. Voorlopig blijven ze bij Helgstrand beschikbaar met diepvriessperma. Of Reichert de hengsten ook in de fokkerij wil inzetten is nog niet bekend.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage