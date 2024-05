Hengsten van echtpaar Bengtsson scoren in Verdener sporttest

De Casall-zoon Culiko EB kreeg op de sporttest in Verden een 8,68 en werd daarmee de beste springhengst. De door Evi Bengtsson gefokte hengst vijfjarige hengst kreeg 8,8-en voor het vermogen en de Rittigkeit. Voor Evi Bengtsson en haar echtgenoot Rolf-Göran was er nog meer succes. Culiko's halfbroer Cultino (Casaltino x Colman) kreeg met een 8,57 de één na hoogste score.

Culiko EB en Cultino zijn door Evi Bengtsson gefokt uit haar internationale 1,60m-merrie Kuschel’s Ulika (v. Colman). Culiko, die met zijn fokster op nationaal 1,10m-niveau springt, deed vorig jaar ook al goede zaken in de Verdener sporttest (8,57). Cultino liep vorig jaar de sporttest in Münster-Handorf (8,02) en loopt nu in de nationale sport met Rolf-Göran Bengtsson. Deze week overtuigde hij in Verden vooral met zijn Rittigkeit, waarvoor hij een negen kreeg. Hij kreeg daarnaast 8,5-en voor de galop en het vermogen, een 8,7 voor de totaalindruk en een 8,3 voor de manier van springen.

Net geen acht voor Oklahoma TS

Sir Legend (Sergeant Pepper I x Land-Boy) en Cabalu (Colman x Zento), beide van Landgestüt Redefin, scoorde respectievelijk een 8,54 en een 8,27. De door M.A. ter Schure gefokte KWPN’er Oklahoma TS (Van Gogh x Mr. Blue) kwam tot een 7,93. De hengst scoorde vooral met zijn vermogen (8,4), maar minder met de Rittigkeit (7,2).

Django Diamond beste vierjarige

Van de drie vierjarige springhengsten ging er een over de acht. De nog niet goedgekeurde Django Diamond (Diamant de Plaisir I x Cassini I), gefokt uit de internationale 1,40m-merrie Concorde 66, kreeg een 8,13. Hij kreeg het hoogste cijfer (8,5) voor het vermogen, een 8,3 voor de totaalindruk, een 8,1 voor de Rittigkeit, een acht voor de galop en een 7,8 voor de manier van springen.

Korte aanlegtest

Drie hengsten liepen de korte aanlegtest. Daar scoorde Badamo GD (Baggio x Quidamo) een 8,2. Cornianto (Corniolo x Canto) en Cornetto Diamond (Cornet Obolensky x Acodetto I) deden met een 7,9 en een 7,89 weinig voor elkaar onder.

Bron: Horses.nl