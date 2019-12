Hengstencompetitie: Ibsen B beste Gelderse hengst

In de kleine rubriek hengstencompetitie Gelders paard was het vandaag in Ermelo Ibsen B (Wynton x Cabochon) die er met de hoogste eer vandoor ging. De hengst kreeg onder het zadel van Anouk Slabbers 77 punten toebedeeld en bleef daarmee voor op Imposant EM (Danser x Elegang).

Arie Hamoen en Reijer van Woudenbergh beoordeelden beide zesjarige Gelderse hengsten op Z-niveau. Bij Ibsen B werd de galop (8) als beste basisgang beoordeeld, al kreeg de zwarte hengst wel een opmerking op de wissels die niet altijd mooi doorgesprongen waren. Voor de overige basisgangen kreeg Ibsen B een 7,5 toebedeeld, met de opmerking dat het gehele beeld meer bergop mag. Voor de harmonie en aanleg als dressuurpaard volgde eveneens een 7,5.

Gespannen Imposant EM

Bij de door Leonie Evink voorgestelde Imposant EM had de spanning af en toe de overhand. In draf toont de hengst volgens de jury veel afdruk en in combinatie met de appuyementen levert dat een 8 op. In galop ziet het jurycorps dezelfde afdruk, al mag de hengst daarin wat meer voorbeentechniek hebben, een 7,5. De hengst stapte voor een 7, met de opmerking dat deze basisgang ruimer mag. In het cijfer voor harmonie (6,5) was de spanning terug te zien. Met een 7,5 voor aanleg als dressuurpaard kwam het totaal op 73 punten.

Uitslag

Bron: KWPN