Hengstenshow De Watermolen dit jaar op woensdagavond 29 april

Dekstation De Watermolen organiseert op woensdagavond 29 april (aanvang 19.00 uur) zijn jaarlijkse hengstenshow. Wie Party in de Hus, de negenjarige hengst die na het tweede onderdeel op het NK Springen de derde plaats inneemt, van dichtbij wil zien, moet aanstaande woensdag in Haaksbergen zijn.

De hengstenshow bij Jan en Anneke Greve draait om het geven van zo veel mogelijk eerlijke informatie. En daarbij komen niet alleen de hengsten zelf onder Willem Greve in de baan, maar wordt ook nafok van de hengsten van verschillende leeftijden getoond.

Party in de Hus

De negenjarige vos Party in de Hus (Kannan x Coriano) werd net voor de KWPN Hengstenkeuring erkend en won vervolgens op spectaculaire wijze de VHO Trofee onder Willem Greve. “Hij geldt met zijn negen jaar als één van de beste springpaarden ter wereld, binnen zijn jaargang toont hij uitzonderlijke klasse”, zei KWPN-inspecteur Henk Dirksen bij zijn erkenning en die uitzonderlijke klasse laat de Kannan-zoon dit weekend zien op het NK Springen in Deurne.

Ramazotti van de Watermolen

De nu vijfjarige Ramazotti vd Watermolen (United Touch S x Dakar VDL x Lansdowne), die op de KWPN Hengstenkeuring in 2024 werd geprimeerd en OS-goedgekeurd is, wordt ook gepresenteerd. Net zoals een aantal van zijn veulens. Van verrichtingstopper On The Spot worden ook een aantal tweejarigen getoond.

Cat.nr.149 Ramazotti van de Watermolen (United Touch S x Dakar VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Panthero vd Watermolen en United Spirit vd Watermolen

Een groot merendeel van de hengsten bij Jan en Anneke Greve is zelfgefokt, waardoor niet alleen info over de hengsten zelf maar ook over hun moeders, grootmoeders en verdere familie in huis is. Op de hengstenshow komen dit jaar de zesjarige Panthero vd Watermolen (Latif VS x Cancara), die dit voorjaar KWPN goedgekeurd werd. De vierjarige United Spirit vd Watermolen (United Touch S x Cornet Obolensky) is ook van de partij. De vierjarige Dalmore (Diarado x Casall) voegt zich ook in dit blokje met jonge hengsten.

Volbloedhengst Cyrkon xx

De hengsten van de Watermolen hebben één ding gemeen: ze hebben bloed. Terwijl het toch echt bloedpaarden zijn die vaak vooraan staan op de kampioenschappen en de 5* Grote Prijzen wegkapen, worden hengsten met veel bloed in de pedigree steeds zeldzamer. Dit jaar heeft de Watermolen ook weer een volbloedhengst op het station: Cyrkon xx.

De 22-jarige Cyrkon xx is een goedgekeurde hengst voor Hannover en Holstein. Door de jaren heeft heeft hij goede eventingpaarden gebracht, zoals de CCI4*-L winnaars Clever Louis met Christopher Burton (AUS) en nu met Cosby Green (USA) en Bing Bong op met Samantha Lissington (NZL).

Czardas

Tenslotte komt ook de door het KWPN erkende Czardas (v. Contendro I), die op 5*-niveau liep onder McLain Ward, Kirsten Coe en eigenaresse Karina Frederiks, naar Haaksbergen.

Belangrijke info

Datum: woensdag 29 april

Tijd: vanaf 19.30 uur

Locatie: Watermolenweg 5, Haaksbergen

