Hengstenshow Hengstenhouderij Brouwers afgelast

Voor zondag 19 maart stond de hengstenshow van Hengstenhouderij Brouwers in Mariaheide op de agenda. Vanwege de weersomstandigheden heeft de hengstenhouderij de show af moeten gelasten.

“Helaas hebben we moeten besluiten om onze hengstenshow die gepland stond voor aanstaande zondag 19 maart af te gelasten in verband met de vele regen die er afgelopen twee weken is gevallen en er voor dit weekend nog voorspeld wordt. Hierdoor is ons terrein, voornamelijk het parkeer- en losrijdterrein, te slecht en dit heeft ons doen besluiten om de show af te gelasten. Wij hopen u graag komend jaar weer te mogen verwelkomen op onze show”, aldus Hengstenhouderij Brouwers.

Onder andere de volgende hengsten zouden worden gepresenteerd:

Indian Rock, Bloomberg, Con Touch RS, For Treasure VDL, Postmen, Nacho, Nalegro, Sambucci de Muze, Nouri W VDL, Olsen W VDL, McAllister VDL, Impressive VDL en Maximus VDL.

Bron: FB