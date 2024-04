Hengstenshow Reesink Stallions 2024

Op zaterdag 20 april 2024 opent Reesink Horses wederom haar deuren voor de jaarlijkse hengstenshow in Eibergen. Het belooft een indrukwekkende middag te worden met tophengsten en geweldige amazones/ruiters.

Fokkers en liefhebbers zijn welkom op onze locatie in Eibergen of kunnen de show live volgen op Clip My Horse. De hengsten zullen onder meer voorgesteld worden door niemand minder dan Dinja van Liere, Kim Alting en Bart Veeze.

Clinic Rieky Young

Daarnaast zal Rieky Young aanwezig zijn om een clinic te verzorgen. Rieky Young is de vaste trainster van Dinja van Liere, samen zullen ze het een en ander uitleggen over hun trainingsmethoden.

Kampioenen en jonge hengsten

Uiteraard worden de kampioenen McLaren, Mauro Turfhorst, Dark Rousseau, Red Viper en Frankie Lee getoond. Naast deze bekende namen wordt er een nieuwe groep jonge hengsten gepresenteerd, waaronder Security, Fiji, Toto Power en Daxx.

Mathieu Beckmann

Naast de hengsten van Reesink Stallions, zullen er ook een aantal hengsten van Hengststation Mathieu Beckmann voorgesteld worden. Ook worden er nakomelingen van verschillende hengsten getoond en het geheel zal voorzien worden van vakkundig commentaar.

Het voltallige team van Reesink Stallions staat klaar om ieder een mooie en informatieve middag te bezorgen. De deuren van de stallen gaan om 12:00 uur open en de hengstenshow begint om 13:30 uur.

U vindt ons aan de Molenweg 12, 7151 HA in Eibergen.

De entree is gratis en de koffie en thee staat voor u klaar.