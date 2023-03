Hengstenshow Stal Brouwer: 36 tophengsten en -ruiters in actie

Morgenavond is het al zo ver: de niet te missen hengstenshow van Stal Brouwer. In de HJC Manege in Tolbert wordt het genieten van de beste hengsten van Marthijs en Leo Brouwer, Team Nijhof en Joop van Uytert. Ook Joris den Brabander is dit jaar aanwezig met een aantal hengsten, gereden door Koen Vereecke. Maar de verrassing van de avond is ongetwijfeld Dinja van Liere met haar nieuwe Grand Prix-paard!

Dressuurliefhebbers kunnen met eigen ogen zien hoe Novian (Apache x Era Dancing Hit) zich heeft ontwikkeld. Wendy Kuiken rijdt ook de Oldenburg en Westfaals goedgekeurde Next Pitch (Geniaal x Blue Hors Hotline). Uiteraard zal Spielberg niet ontbreken tijdens deze showavond, waarvoor de VIP-kaarten al zijn uitverkocht. Toegang is gratis, maar wie verzekerd wil zijn van een zitplaats kan voor tien euro een ticket kopen. Eén tip: vertrek op tijd want het kan maar zo druk zijn op de toegangswegen naar Tolbert.

Spectaculair

Traditiegetrouw heeft Renate van Uytert een drukke avond. Met Just Wimphof, Johnny Depp, In Style en Extreme US komt er al heel wat dressuurtalent voorbij. Maar ook Diederik van Silfhout is aanwezig met Dante US, John Thijssen rijdt Nick Wimphof en Fürst Dior en Jill Bogers presenteert Number Two. En dan zijn One Million en Next Romancier er ook nog, onder Robin Heiden. Met welk paard Dinja in de baan verschijnt is nog een verrassing. Een ding is zeker: spectaculair is het sowieso!

Belgisch springgeweld

Met de komst van Joris den Brabander hebben de gebroeders Brouwer een primeur voor de springfokkers. Niemand minder dan Koen Vereecke rijdt de zevenjarige 1,40 m.-hengst Quickly vd Kruishoeve (Mosito van het Hellehof x Fantomas de Muze) en de vierjarige Tellini van ’t Ruytershof (Pegase van ’t Ruytershof x Berlin). Ook de onlangs bij SBS goedgekeurde driejarige Uelo de Muze (Libero H x Heartbreaker) is aanwezig. Ook de bewezen hengsten Tinka’s Hope en Emir R zijn live te bewonderen.

I’m Special

Team Nijhof heeft er nog geen genoeg van en brengt onder andere de veelbelovende springhengsten Dorian Grey en Onassis TN mee, uiteraard gereden door stalruiter Kars Bonhof. Ook I’m Special de Muze komt voor de gelegenheid naar Tolbert, net als fenomeen Verdi.

Goeie tuiger

Variatie is er genoeg, want ook aan de liefhebbers van een goede tuiger of Fries is gedacht. Naast de dressuur- en springhengsten zijn onder andere Ulbe 506, Nane 492 en Icellie aanwezig in Tolbert.

Ben je erbij?

Zaterdag 1 april vanaf 20.00 uur

HJC Manege Tolbert

