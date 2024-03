Hengstenshow Stal Brouwer met rits tophengsten

Het is bijna zover! Aanstaande zaterdagavond schitteren de sterren op de hengstenshow van Stal Brouwer in de HJC Manege in Tolbert. Het belooft een avond vol indrukwekkende optredens te worden, waarbij met een stel zeer indrukwekkende hengsten. Zo kunnen springliefhebbers hun hart ophalen met onder andere Lord Pezi junior (die dit jaar bij Brouwer dekt) en krijgen dressuurliefhebbers onder andere de dit jaar door Van Uytert en Brouwer aangekochte Blue Hors Zackerey te zien. Maar ook de KWPN-premiehengst Rome USB, Pavo Cup-kampioen Mac Toto USB en Las Vegas.

In samenwerking met Joop van Uytert en Paul Schockemöhle tonen de gebroeders Brouwer onder andere de volgende hengsten op de HJC Manege in Tolbert:

Dressuurhengsten

Blue Hors Freelance

Blue Hors Zackerey

Denzel U.S.

Johnny Depp

Las Vegas

Lamborghini U.S.

Next Romance

Nordic Blue Hors

O’Toto van de Wimphof

One Million

Osaka

Pantheon

Rome USB

Secret USB

Mac Toto USB

Springhengsten

Lord Pezi Junior

Casalou

Chacfly PS

Diablue

Meganus PS

Emir R

Porsche SB

Newton SB

Luigi van de Zeijerweg SB

Nevada SB

Mexico Eurohill SB



Ponyhengsten

Vulkano

New Star

Kastanienhof Cockney Cracker

Gold Desgin

En dat zijn ze nog niet eens allemaal. Mis deze unieke kans niet om deze prachtige hengsten van dichtbij te zien en te genieten van een spectaculaire avond vol paardensport!

Locatie: HJC Manege, Tolbert

Datum: zaterdag 30 maart, 20.00 uur

Toegang: gratis

Wie gegarandeerd een zitplaats wil, kan een ticket bestellen via deze link