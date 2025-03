Hengstenshow Team Nijhof 2025 op zaterdag 29 maart in Vragender: Simply the Best

De hengstenshow van Team Nijhof staat zaterdag 29 maart in PSC Lichtenvoorde vanaf 14 uur in het teken van de fenomenale successen die de TN-hengsten en hun kinderen behalen in de topsport. De aloude formule van Team Nijhof maakt zijn faam opnieuw waar: erfelijke aanleg leidt tot prestaties op het hoogste niveau. Zo gaan Highway TN en Grandorado TN via Vragender volgende week naar de Wereldbekerfinale in Bazel, waar ze een boel kinderen van TN-hengsten zullen tegenkomen.

Het hoogtepunt van het indoorseizoen – de Wereldbekerfinale in Bazel – staat voor de deur. Maar in de paardensport begint het allemaal bij de fokkerij, het hoogtepunt van het fokkersjaar is er al: de komst van veulens en de nieuwe hengstenkeuze. Met een podcastserie (zie onder) helpt Team Nijhof de fokker op weg, maar er is natuurlijk ook nog altijd de ‘ouderwetse’ hengstenshow. De weg naar Bazel gaat dus via Vragender, via de hengstenshow van Team Nijhof.



Zowel bij het springen als in de dressuur lopen kinderen van Team Nijhof-hengsten mee in Zwitserland. Sterker nog: twee Team Nijhof-hengsten staan op de masterlist voor de Wereldbekerfinale in Basel: Highway TN N.O.P. en Grandorado TN N.O.P. met Willem Greve (plus Team Nijhof fokproduct Jackpot TN).

Verder nafok van Verdi TN (Out of the Blue SCF van Katie Dinan), Quality Time TN (Gelvera van Alise Oken), Clinton (Incredible van Daniel Coyle), Eldorado van de Zeshoek TN (Elektric Blue P van Max Kühner), Cassini Gold (Imagine van Kim Emmen) en Spielberg TN (Dior S van Anikó Komjáthy-Losonczy).

Bewezen verervers

Vóór de Wereldbekerfinale in Bazel gebeurt het in Vragender. Daar komen onder andere de bovengenoemde hengsten. Bezoekers kunnen Bazel-gangers Highway en Grandorado nog succes wensen, maar krijgen ook bijvoorbeeld Cassini Gold te zien. De vader van Kim Emmens Imagine, die in Parijs de sterren van de hemel sprong en onlangs gehuldigd werd als Paard van het Jaar.

Verder horen natuurlijk ook sterren als Carambole en I’m Special de Muze TN bij de bewezen verervers.

Colestus

En de nieuwe aanwinst van Team Nijhof, Colestus, is natuurlijk ook van de partij. De nafok van de 18-jarige zoon van Cornet Obolensky, die op het hoogste niveau sprong, presteert opvallend goed in de sport. Hetzelfde geldt voor de andere 18-jarige aanwinst in Geesteren, Lord Fauntleroy (v. Lord Pezi), die ook zelf op het hoogste niveau sprong.

Internationale springhengsten

Op weg naar het hoogste niveau zijn hengsten als For Chacco TN (die onlangs de Grote Prijs van Groningen won onder Marriët Smit-Hoekstra en tweede werd in de Grote Prijs van Lier), Poker de Mariposa, Lamaze TN, Dorian Grey TN, Cero Blue TN, Newmarket VM, Tattoo TN, Onassis TN, Telstar JM TN en Umano. Allemaal te zien in Vragender volgende week.

Coming Stars

De volgende generatie internationale sporthengsten staat ook al weer te trappelen. Daarbij gaat het onder andere om de vorig jaar ingeschreven topper Pacorro TN, Drummer TN, Rocket Man TN, Vino for Fun en de Franse Kampioen Louison Manciais.

Misschien had nog niet iedereen dat meegekregen, maar Team Nijhof heeft de Franse Kampioen naar Nederland gehaald. Hij zal in Vragender voor het eerst openbaar getoond worden in Nederland.

Dressuurhengsten

Dressuurhengsten zijn ook van de partij. Team Nijhof blijft namelijk ook het station waar de nummer 1 van de WBFSH-ranking dressuur staat. Vanaf dit jaar ook weer fysiek: Johnson TN staat sinds kort weer in Geesteren.

Op de show verschijnen de dressuurhengsten Fontaine TN, Florida TN, Ozzy TN en Bocelli TN.

Belangrijke info

Hengstenshow Team Nijhof

Paardensport Centrum Lichtenvoorde

Weijenborgerdijk 34

7134 NK Vragender

Zaterdag 29 maart 2023 – aanvang 14.00 uur

“Zoals u van ons gewend bent, zijn de entree en de consumpties gratis. Wij zullen u weer een gevarieerd aanbod van bewezen hengsten en ‘coming stars’ presenteren. De hengsten worden aan de hand en onder het zadel getoond. Tot ziens in Vragender op zaterdag 29 maart 2025 – aanvang 14:00 uur of online via www.clipmyhorse.tv.”

Team Nijhof en medewerkers

De ultieme voorbereiding: de Team Nijhof Podcast

Wil jij je al voorbereiden op het maken van de hengstenkeuze en op de hengstenshow? Luister dan naar de Team Nijhof hengstenpodcast waarin Chris de Heer in gesprek gaat met familie Nijhof, Kees van den Oetelaar en de ruiters van de TN-hengsten. Ideaal voor in de auto op weg naar Geesteren.