Hengstenshow Team Nijhof: aanleg leidt tot prestatie

De hengstenshow van Team Nijhof staat zaterdag 30 maart in PSC Lichtenvoorde vanaf 14 uur in het teken van de fenomenale successen die de TN-hengsten momenteel behalen in de topsport. Met de Olympische Spelen in Parijs al aan de horizon, maakt de aloude formule van Team Nijhof zijn faam opnieuw waar: erfelijke aanleg leidt tot prestaties op het hoogste niveau. Vandaar dat er een prominente plaats is voor de Team Nijhof-hengsten die aanspraak maken op een plek in Team NL.

N.O.P.-hengsten

En dat zijn natuurlijk de N.O.P.-hengsten:

Grandorado TN N.O.P.

Highway TN N.O.P.

Hernandez TN N.O.P.

O’Bailey van het Brouwershof N.O.P.

Willem Greve met Grandorado TN. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Maar op de hengstenshow in Lichtenvoorde blijkt ook maar weer eens, dat succes met dekhengsten in de topsport niet uit de lucht komt vallen. Aan de selectie voor het N.O.P. en Team NL gaat een lange weg vooraf.

De wachtkamer van Jos Lansink

In een apart blokje komen de hengsten voorbij die internationaal al heel succesvol zijn, maar wel nog in de wachtkamer van bondscoach Jos Lansink zitten:

Poker de Mariposa TN

Dorian Grey TN

Lamaze TN

Cero Blue TN

For Chacco TN

Sky Blue-K van Kattenheye

Poker de Mariposa met Kars Bonhof. Foto: Team Nijhof

De kraamkamer

Aan de wachtkamer van de bondscoach gaat nog iets vooraf: de kraamkamer van het jonge talent, de ‘coming stars’:

Drummer TN

Up van ‘t Paradijs

Diego van de Zeshoek

Tattoo H&DB TN

Telstar JM TN

Onassis TN

O’Connor TN

Newmarket VM

Vino For Fun

Stempelhengsten

Natuurlijk kan een Team Nijhof-hengstenshow niet zonder de stempelhengsten die zich hebben bewezen in zowel sport als fokkerij:

Eldorado van de Zeshoek

Verdi TN

Carambole

I’m Special de Muze

Cassini Gold

Maikel van der Vleuten en Verdi.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De nummer 1 van de wereld: Johnson TN

Voor Team Nijhof is de dressuur minstens zo belangrijk. Dat blijkt wel uit het feit dat Team Nijhof de nummer 1 van de wereld op stal heeft staan. Johnson TN voert met zijn super succesvolle nakomelingen bij zowel de WBFSH als bij HorseTelex de wereldranglijst aan.

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Johnson TN. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl

Johnson TN, de gepensioneerde, maar nog topfitte crack van Hans Peter Minderhoud, verschijnt aan de hand en wordt vergezeld door de bekende Team Nijhof-dressuurverervers:

Florida TN

Fontaine TN

Ozzy TN

Spielberg

Bewegingskunstenaar Bocelli TN

Maar de aandacht zal zeker ook uitgaan naar het nieuwe top-dressuurbloed dat voor de fokkerij beschikbaar komt. Op de Westfaalse hengstenkeuring was de tweede Reservesieger Bocelli TN (v. Bonds) de absolute bewegingskunstenaar.

Cat.nr 4 (Bonds x Fürst Romancier) Foto: Westfalenpferde.de/Recki

Matisse GG OLD

Het dressuur-genenpakket zorgt dit jaar voor een breed aanbod en dus een hengst voor elke dressuurmerrie. Naast het B-bloed van Benicio verschijnt de lijn van Morricone via diens zoon Matisse GG OLD, die als 5- én als 6-jarige successen oogstte in de finale van de Bundeschampionate.

Glock’s Energy en Willem Normandi

De populaire Escamillo is vertegenwoordigd door zijn talentvolle zoon Glock’s Energy. En de al even populaire For Romance I heeft zijn zoon Willem Normandi afgevaardigd.

Locatie: PSC Lichtenvoorde, Weijenborgerdijk 34, 7134 NK Vragender

Tijd: zaterdag 30 maart 14.00 uur

Toegang: gratis