Hengstenshow Team Nijhof verplaatst naar PSC Lichtenvoorde in Vragender

De hengstenshow van Team Nijhof aankomende zaterdag (25 maart 2023) wordt verplaatst naar Paardensport Centrum Lichtenvoorde in Vragender. "Gezien de regenval van de afgelopen weken en de verwachte regen voor de komende dagen zijn we er bang voor dat het lastig wordt met parkeren bij ons in het weiland, daarom hebben we besloten om de hengstenshow te verplaatsen", vertelt Henk Nijhof jr.

Absolute top in sport en fokkerij

Team Nijhof heeft zowel in de sport als de fokkerij de absolute top in huis. De voormalige en huidige TeamNL-toppers zoals Verdi, Carambole, Grandorado TN N.O.P. en Highway M TN zullen live aan de hand worden voorgesteld. Dat geldt ook voor de regerend Wereldbekerwinnaar Chaplin en Camargo, die dit jaar weer beschikbaar is via Team Nijhof en ook Hernandez TN, die hard op weg is naar de top met Kars Bonhof.

Maar bij een hengstenhouderij gaat het natuurlijk om de fokkerij en ook daar is Nijhof het station met de hengsten die de meeste sportpaarden voortbrengen. Op de dynamische HorseTelex Results Rankings zijn de TN-hengsten goed vertegenwoordigd. Op de Wereldranking staan Eldorado van de Zeshoek TN en Verdi TN op de 9e en 12e plaats, op de rankings voor jongere verervers staan Denzel van ’t Meulenhof en I’m Special de Muze in de top.

Hengsten in blokje absolute top in sport en fokkerij

Verdi TN

Eldorado van de Zeshoek TN

Carambole

I’m Special de Muze TN

Denzel van ’t Meulenhof

Chaplin

Camargo

Grandorado TN N.O.P.

Highway M TN

Hernandez TN

Dressuur: topverervers en bloedverversers

Voor de dressuurhengsten van Team Nijhof geldt eigenlijk hetzelfde als voor de springhengsten. Met Glock’s Johnson TN heeft Team Nijhof de beste dressuurvererver van de wereld op stal (nummer 1 WBFSH-Ranking/3e plaats HorseTelex Ranking) en collega Spielberg doet niet veel voor hem onder (9e plaats HorseTelex Ranking / 15e plaats WBFSH). Deze twee hengsten komen aan de hand.

De drie jonge dressuurhengsten, die alle drie bloedverervers zijn in de Nederlandse fokkerij, worden onder het zadel voorgesteld. Fontaine TN (v. Finest), Florida TN (v. For Dance) en Ozzy TN (v. Ibiza).

Dressuurhengsten

Glock’s Johnson TN

Spielberg TN

Fontaine TN

Florida TN

Ozzy TN

De toppers van de toekomst

En dan zijn er natuurlijk nog de toppers van de toekomst bij de springhengsten. En daar heeft Team Nijhof er een hele rits van. De onderstaande hengsten, die de opvolgers van de bovengenoemde springhengsten moeten worden, worden onder het zadel voorgesteld

Poker de Mariposa TN

Lamaze TN

Four Seasons

Dorian Grey TN

For Chacco TN

Cero Blue TN

Newmarket VM

Springsteen TN

King Kashmir TN

Commil Champ Z

Sky Blue-K van Katteheye

Onassis TN

Tattoo TN

O’Connor TN

Drummer 2000 TN Z

Belangrijke info

Hengstenshow Team Nijhof

Paardensport Centrum Lichtenvoorde

Weijenborgerdijk 34

7134 NK Vragender

Zaterdag 25 maart 2023 – aanvang 14.00 uur

“Zoals u van ons gewend bent, zijn de entree en de consumpties gratis. Wij zullen u weer een gevarieerd aanbod van bewezen hengsten en ‘coming stars’ presenteren. De hengsten worden aan de hand en onder het zadel getoond. Tot ziens in Vragender op zaterdag 25 maart 2023 – aanvang 14:00 uur of online via www.clipmyhorse.tv.”

Team Nijhof en medewerkers

Extra show op dinsdag 2 mei

“Het is dus een hengstenshow zoals de fokkers dat van ons gewend zijn”, zegt Nijhof. “Het enige dat we niet kunnen laten zien, is de nafok van de jonge hengsten.”

Maar daar heeft familie Nijhof ook al wat op bedacht. “We organiseren een extra show op dinsdagavond 2 mei waar we dan de veulens en nafok van de jongere en nieuwe hengsten laten zien.”