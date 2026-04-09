Hengstenshow Vink Horses op zaterdag 11 april 2026

Met dressuurhengsten als So You Can Dance (v. Next Level) en Titanium (v. New Orleans) en ponyhengsten als Maserati WNE en Topgun heeft Vink Horses voor 2026 een klein, maar zeer interessant aanbod aan hengsten. De hengsten én de eerste nafok van So You Can Dance en Topgun is aankomende zaterdag te zien op de Hengstenshow van Vink Horses in Zoelen (aanvang 20.00 uur).

Gerrel Vink heeft op zijn stal Vink Horses vanaf 2024 ook een hengstenstation en heeft dit jaar zes interessante hengsten op het station. Natuurlijk de populaire AES-kampioen So You Can Dance (v. Next Level), één van de opvallendste hengsten van de KWPN Hengstenkeuring (en inmiddels AES-approved) Titanium (v. New Orleans) én de WPBR-kampioen (nieuwe jaargang) Castenrayseweg’s Maserati WNE, die door Gerrel Vink zelf wordt gezien als de opvolger van zijn tophengst A New Story.

De volgende hengsten worden getoond op de hengstenshow van Vink Horses:

Ponyhengsten

Castenrayseweg’s Maserati WNE (v. FS Mr. Right) – Kampioen nieuwe jaargang WPBR 2026

Top Gun (v. Top Champion)

First Story (v. A New Story)

Dressuurhengsten

So You Can Dance (v. Next Level) – Kampioen AES 2024 en winnaar Brummen Cup 2025 met 89 punten

Titanium (v. New Orleans)

Turner CVT (v. My Blue Hors Santiano)

Ritmo de la Noche (v. Ferguson)

Eerste veulens van So You Can Dance en Top Gun

Op de hengstenshow worden ook de eerste veulens van de populaire hengst So You Can Dance en Top Gun getoond. Van So You Can Dance komen vier veulens in de baan, van Top Gun drie.

Belangrijke informatie

De hengstenshow vindt aankomende zaterdag (11 april) plaats en begint om 20.00 uur, de presentatie wordt verzorgd door Chris de Heer.

Locatie:

Vink Horses

Hogestraat 29a

Zoelen

