HK Tuigpaard: Al twee erbij voor Den Bosch

De herbeoordeling van de tuigpaardhengsten vindt vandaag plaats in Ermelo. Na alle oproer rondom de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten stapte de KWPN Hengstenkeuringscommissie tuigpaard op . De herkeuringscommissie, bestaande uit Henk Rootveld, Johan Holties en Henk Lassche, krijgt 23 hengsten in de baan. Volg hier live de uitslagen.

Van de 43 hengsten die op de eerste bezichtiging werd voorgesteld, kregen er slechts zes een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. De commissievoorzitter lichtte toe dat er niet langer vermeerderd moest worden. Dat zette kwaad bloed bij de tuigpaardliefhebbers en daarop kondigde Harm Jan Veenstra op Facebook aan al zijn tuigpaarden te verkopen. “Omdat onze KWPN Tuigpaarden-fokkerij in 2020 de nekslag heeft gekregen”, leidde hij zijn bericht in.

Het Algemeen Bestuur was echter van mening dat de Hengstenkeuringscommissie zich bij de uitvoering van haar functie op de eerste bezichtiging niet aan de opdracht heeft gehouden om breed te selecteren en daarbij rekening te houden met inteelt en verwantschap en het selecteren van nakomelingen van jonge hengsten, waarbij in de eerste bezichtiging de afstamming alleen positief wordt meegewogen. Na een gesprek met het Algemeen Bestuur hebben de drie leden Johan Hamminga, Joop van Wessel en Gert Jan Hermanussen aangegeven zich terug te trekken als lid van de commissie.

Daarna besloot het Algemeen Bestuur om eigenaren van alle tuigpaardhengsten die op de eerste bezichtiging werden voorgesteld, uit te nodigen voor een herbeoordeling. Hiervoor zijn 23 hengsten aangemeld.

Bron: KWPN

