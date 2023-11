Hesselhøj Donkey Boy toch weer terug onder het zadel

Hesselhøj Donkey Boy (ERA Dancing Hit x Milan), die aan het begin van dit jaar na een juridische strijd tussen Kristin G. Andresen en Academy Bartels als fokhengst terugkeerde naar Andresens Katrinelund, heeft groen licht gekregen om zijn carrière in de sport te vervolgen. Andresen maakte het heugelijke nieuws op social media bekend. Haar dochter Alexandra gaat de hengst rijden.

Achter de schermen werd er al enige tijd gewerkt aan de revalidatie van Donkey Boy, die vlak na de verkoop aan Academy Bartels ernstig geblesseerd raakte door een ongeluk. Na een juridische strijd kwamen de twee partijen tot overeenstemming en besloten te schikken. Donkey Boy keerde terug naar Andresen en zou op het hengstenstation Katrinelund een carrière als fokhengst tegemoet gaan.

Sportieve carrière

Donkey Boy begon zijn carrière op veelbelovende wijze. Hij werd op driejarige leeftijd goedgekeurd als premiehengst en was de beste hengst in de verrichtingstest. Met Jan Møller Christensen in het zadel won hij vier jaar op rij het Deens kampioenschap en hij nam drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, dat leverde hem brons op (als vijfjarige) en zilver (als zesjarige). In 2020 liep hij twee internationale Lichte Tour-wedstrijden waarbij hij drie van de vier proeven won. In het voorjaar van ’22 liep Donkey Boy met Anne-Mette Strandby Hansen naar ruim 75% op zijn nationale Grand Prix-debuut.

Bron: Horses.nl/Ridehesten