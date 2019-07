Highway TN naar Willem Greve: ‘Zoï heeft een topjob gedaan’

Nadat Zoï Snels besloot voor zichzelf te beginnen en zijn vertrek bij Team Nijhof aankondigde, moest Nijhof op zoek naar nieuwe ruiters. Voor de zevenjarige KWPN-hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z), die eveneens is goedgekeurd voor Hannover, is nu een nieuwe ruiter gevonden. Dat is topruiter Willem Greve.

Willem Greve heeft Highway nu een week op stal staan en is in zijn nopjes met de hengst. “Zoï heeft een topjob gedaan. Hij heeft Highway heel goed opgeleid en het is een fantastisch paard”, vertelt Greve. “Het was opstappen en wegrijden.”

Volgende stappen

Onder Snels sprong Highway 24 keer internationaal waarvan 23 keer foutloos. “Het heeft natuurlijk even tijd nodig om een combinatie te worden. Ik neem hem mee naar Ommen om een beetje af te tasten. We gaan er blanco in maar hij kan super springen. 23 keer keer foutloos van de 24 zijn wel cijfers. Dat is echt apart. Hij is zeven en nu kunnen we volgende stappen gaan maken. Ik ben er super blij mee!”

Bron: Horses.nl