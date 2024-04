HK FWB: Kampioenen van Vivino en Don VHP Z

Op de hengstenkeuring van het Fins Warmbloed zijn Vivito de Halliers (Vivino x Totilas) en Don Real (Don VHP Z x Nekton) als kampioenen gehuldigd. Ook de door Mts. Pleyter en H.A. van Triest gefokte KWPN-hengst Prime Time (Painted Black x Negro) werd goedgekeurd.

Prime Time is een kleinzoon van de bekende UTV-kampioene Dolly (Ulster x Lorenz), onder andere de moeder van het internationale Grand Prix-paard Just Mickey (Leida Strijk). Prime Time’s moeder Fivanny leverde ook al de KWPN-aangewezen en NRPS-goedgekeurde Love Just Mickey (v. Lord Leatherdale), die inmiddels internationaal Lichte Tour loopt. Prime Time zelf was al goedgekeurd in Oldenburg en bij het ZfdP.

Kampioenen

Dressuurkampioen Vivito de Halliers mag een jaar lang Finse merries bedienen. De hengst is gefokt uit de volle zus van Total Hope OLD. Springkampioen Don Real komt uit een halfzus van het internationale 1,40m-paard Carpe Diem (v. Caretino). Ook groen licht kregen Gangster He’Las (Governor uit halfzus Dante’s Junior), Bossanova Crystal (Bon Courage uit Diandra de Halliers v. De Niro) en Sir Sawyer Francis (Sir Arthur Carrus x Expensive v. Riant).

Bron: Horses.nl/Hippos