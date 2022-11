HK Hannover: New Forest-kampioen van Kamphuis

Afgelopen weekend is Frics Galileo (Gay Count Sheta x Miclas Activ) van eigenaar Raymond Kamphuis kampioen van de New Forest-hengsten geworden op de hengstenkeuring van het Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover. Bij de rijpony's werd een zoon van Kent Nagano WE als kampioen aangewezen.

De in Zweden gefokte Frics Galileo is een zoon van de internationaal springende Gay Count Sheta. “Wij zijn heel blij met Frits Galileo en hij staat echt voor hetgeen waar we de New Forest-pony voor fokken”, aldus Kamphuis.

Bij de rijpony’s kreeg de Kent Nageno WE-zoon, gefokt uit een moeder van Hemingway, de sjerp omgehangen. Next Edition (v. FS Numero Uno) werd eerste reservekampioen, PAV Galaxy (v. PHW’s Grandios) werd tweede reservekampioen. Neonlight (v. Nacromancer in the Dark) werd aangewezen als springkampioen.

Bron: Horses.nl/Hannover