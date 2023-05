De Holsteiner-hengst Million's Way (Million Dollar x Concerto II) is voorlopig alleen via diepvriessperma beschikbaar. De zesjarige hengst staat op de kliniek, waar hij wordt behandeld voor koliek.

In het najaar van 2022 voltooide Million’s Way de 50-dagentest in Neustadt-Dosse. Voor het springen kreeg de hengst een 8,40, zijn werkwilligheid werd beloond met een negen. Voor het vermogen en de manier van springen kreeg hij 8,5-en.

Bron: Holsteiner Verband