Horses Fokkerijdag bij Reesink: Altijd een stap vooruit doen

Daags voorafgaand aan de volgeboekte Horses Fokkerijdag bij Reesink Horses en Dinja van Liere belde Eugène Reesink Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie met een verzoek. Of hij in het tafelgesprek alsjeblieft het paardenitem bij Arjen Lubach kon bespreken. Op de Fokkerijdag in Uden bleek waarom: omdat Reesink het belangrijk vindt dat de paardensector zelf een stap vooruit doet en niet blijft afwachten. En die stap vooruit doen is eigenlijk de rode draad in het bedrijf van Reesink.

Of het nu gaat om de dressuurpaardenfokkerij waar Eugène Reesink al eerder dan menig andere Nederlander het belang van karakter en rijdbaarheid inzag (“dat leerden de Amerikanen mij waar ik de paarden aan verkocht”), om de samenwerking met Dinja van Liere (nog voor haar grote internationale doorbraak met Hermès en Haute Couture), om het Europees denken in de fokkerij of om het belang dat de paardensector uitleg geeft over ‘onze’ wereld. Eugène Reesink denkt een paar stappen vooruit.

Spiegel voorgehouden

Dat Reesink het absoluut over Lubach wilde hebben is misschien wel het meest sprekende voorbeeld van die stap vooruit denken. “Ik ben geen fan van het programma of van Arjen Lubach, maar ik denk dat hij heel goed de pijnpunten naar boven heeft gebracht. De paardenwereld als het ware een spiegel voorgehouden. De dingen die hij liet zien zijn echt gebeurd, dat is niet getruct. En er is dus gewoon werk aan de winkel, we moeten veel meer ons best doen. Zorgen dat ruiters die niet op de Spelen thuis horen, daar ook niet rijden. Zorgen dat dat soort beelden niet meer te maken zijn. En zorgen dat we iemand hebben die een goed verhaal heeft, dat we onze sport verkopen. Het initiatief moet daarvoor bij ons liggen, of eigenlijk vooral bij de topsporters, de sportbonden en de stamboeken. De grote organisaties en de mensen die gehoord worden in de media. Een leuk filmpje van ons paard maken in de wei, daar komen we er niet mee. Als we zelf niet het initiatief nemen, wordt dat voor ons gedaan.”

Eugène Reesink in gesprek met Dirk Willem Rosie Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

3-jarige hengsten niet meer in de dekkerij

Vertaald naar de fokkerij had Reesink ook direct al een concreet voorstel: “Eigenlijk zouden alle stamboeken moeten stoppen met het laten dekken van driejarige hengsten. Je weet er dan nog te weinig van en het dekken is te belastend.”

Hij stelt ook sancties voor als fokkers toch dekken met zo’n hengst: het uitsluiten van die paarden van alle merrie- en hengstenkeuringen. “Maar dat kan alleen als alle stamboeken daar aan mee doen, anders is er altijd wel weer een sluiproute.”

Als alternatief stelt hij voor: “Een test in de winter waar de hengsten dan in een korte periode van ongeveer een week getest worden. Twee dagen is te kort en drie weken vind ik te lang. In het vervolg daarop twee keer een verplichte sporttest zoals ze die in Duitsland hebben voor vier en vijfjarigen in de winter. En dan ook bij het KWPN de verplichting om deel te nemen aan de Pavo Cup en de hengstencompetitie schrappen. Zeker de hengsten in de zomer vind ik de Pavo Cup echt problematisch. Het KWPN gaat voorbij aan hoe belastend het dekken is voor hengsten, hoeveel ze daar van lijden.”

Maar voor Reesink is het gras niet per sé groener in Duitsland. Zeer kritisch ziet hij de ontwikkeling dat stamboeken elkaar nu beconcurreren wat betreft de testen. “Het is nu een soort wedstrijdje geworden met welk stamboek de test kan maken die hengstenhouders het best bevalt. Die tweedaagse testen van driejarige hengsten in Duitsland hebben niks met dierenwelzijn te maken.”

Uniek inkijkje

Los van de grotere thema’s ging de fokkerijdag vooral over het bedrijf van Reesink en zijn hengsten. De aanwezigen kregen in Uden een uniek inkijkje in de bedrijfsfilosofie van Eugène Reesink. Onder andere over hoe hij begon: “Ik kon niet rijden en wilde geen hoefsmid worden, dus werd het handelaar. Begonnen ben ik met een krediet van 60.000 euro van de bank.” Maar ook over de mindere periodes met zijn bedrijf tot waar Reesink vandaag de dag staat. Met een tweede ‘hengstenvestiging’ van het bedrijf in Uden naast het Reesink hoofdkwartier in Eibergen. Die kwam er eigenlijk omdat Eugènes zoon Bas wel trek had in een hengstenhouderij, iets dat Eugène zelf nooit wilde.

Reesink Horses in Uden Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Ideale paard

Reesink deelde met de aanwezigen wat voor hem het ideale paard is en waar hij altijd op let. “Eentje met zelfhouding, een paard dat zichzelf presenteert, dat met de oren er op door de baan gaat. Een paard dat goed stapt, met veel ruimte, activiteit, vlijt een snel achterbeen. Een paard dat zijn voorbeen horizontaal kan brengen, veel knie heeft in draf en een paard dat terug kan in galop. De galop is de gang waar je naar mijn inzicht het minst aan kan doen, de stap kun je verbeteren en de draf al helemaal. Als in galop kunnen sluiten, kunnen terugkomen op het achterbeen, vertelt dat veel.”

Gelatenheid

Maar misschien nog wel belangrijker voor Reesink, de rijdbaarheid van de paarden. Reesink vat dat samen in het woord gelatenheid. “Een dressuurpaard moet gelaten zijn. Moet altijd weer terug kunnen naar de ontspanning. Dat heb ik al vrij vroeg ingezien omdat ik heel veel paarden naar Amerika heb verkocht. Die Amerikanen hebben mij geleerd hoe belangrijk de rijdbaarheid is. Ik dacht dat ik wel wist wat een goed paard was, maar die spectaculaire paarden die alleen maar op spanning konden lopen wilden ze helemaal niet. Ze wilden er eentje waar ze mee uit de voeten konden”

In de hengstenstal (en ook later bij de presentaties van de hengsten aan de hand en onder het zadel van Dinja van Liere en Kris de Vries) werd duidelijk dat Reesink daarmee geen loos praatje had gehouden over het belang van het karakter voor hem.

Op de stal heerste een serene rust, ook toen in de gang opeens zestig mensen waren opgedoken. En dat terwijl de hengsten nog nooit zo iets hadden gezien: “We hebben al heel veel aanvragen gehad van fokkersclubs, maar jullie zijn de eersten die hier komen.”

Ginouque Schuurmans, de rechterhand van vader en zoon Reesink , geeft een rondleiding. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Ook in de bak die opeens vol stond met tig man werd door de hengsten niet gesnurkt of gek gedaan. Sterker nog: Frankie Lee (Franziskus x Spörcken), Filou (For Romance I x Sir Donnerhall I), Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) en McLaren (Morricone x Sir Donnerhall I), die aan de hand werden gepresenteerd, stonden rustig een paar minuten opgesteld en verzetten praktisch geen voet toen Reesink over de hengsten vertelde.

Frankie Lee (Franziskus x Spörcken) opgesteld Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

De mooiste jongen van de stal: McLaren (Morricone I x Sir Donnerhall I) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Dinja van Liere

Maar die rust op stal heeft ook veel te maken met Dinja van Liere, die in Uden de touwtjes in handen heeft op stal. “Dinja doet hier alles zelf met de paarden, ik kom hier zelden”, legt Reesink uit.

Alle paarden, maar ook haar twee honden en de tig katten die er rond lopen: alles lijkt in een fijne harmonie met elkaar te leven. Drie hengsten werden onder het zadel aan de aanwezigen gepresenteerd en Dinja gaf uitleg over hoe ze haar jonge paarden opleidt.

Als eerste komt de reservekampioen van het najaarsonderzoek 2021 in de baan: de vierjarige Dark Rousseau (Dettori x Rousseau) onder Kris de Vries. Vervolgens de vijfjarige Frankie Lee en de zesjarige Lowlands (Millennium x Donnerball) met Van Liere zelf.

Kort maar krachtig

Wat opvalt is dat Dinja het niet te ingewikkeld maakt voor de paarden. “Ik heb een stelregel: driejarigen rijd ik drie keer per week, vierjarigen vier keer en vijfjarigen vijf keer. Dat is genoeg. En bij een drie of vierjarige rijd ik ook maar 20 minuten, bij een vijfjarige is dertig minuten genoeg. Ook geen studie maken van het losrijden: kort stap, draf, galop in een houding die comfortabel is en dan kun je beginnen. Bij Leunus van Lieren heb ik geleerd: je wilt geen marathontraining doen, maar krachttraining met dressuurpaarden.”

Spelenderwijs

Bij alle paarden voert schakelen de boventoon: de krachttraining. “Ik wil ze aan en uit kunnen zetten en neem ook gerust al een klein beetje verzameling mee bij jonge paarden. Korte stukjes waar ze even kracht zetten. En sowieso neem ik alles zoveel mogelijk spelenderwijs mee, dat kunnen wissels zijn bij vierjarigen en verzameling bij vijf- en zesjarigen. Dan kun je er altijd speels mee blijven omgaan en moet er niet opeens een oefening in worden gestampt. Dan mogen ze fouten maken en hebben ze nog jaren om het foutloos te leren. Je rijdt dan met een stuk minder druk.”

Dinja van Liere en Kris de Vries op Dark Rousseau (v. Dettori) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

In de praktijk zag dat er zo uit: bij de vierjarige Dark Rousseau liet Dinja stalamazone Kris de Vries de verzameling in de (zeer goede) galop steeds kort opzoeken op een wat kleinere volte. Wat opviel was dat de vierjarige hengst zich voortreffelijk gedroeg en nergens naar keek (zelfs niet naar een kat die hij bijna platstampde).

Bij bewegingskunstenaar Frankie Lee – een van de favorieten van Reesink – die af en toe nog wel een kwajongen kan zijn, zorgde Van Liere er voor dat hij geen moment had om zich te vervelen en vroeg ze elke paar meter wat van hem. “Ik rijd de jonge paarden maar kort, maar wil wel dat ze dat ene half uurtje echt op mij letten en met hun hoofd bij mij zijn.”

Dinja van Liere met Frankie Lee (v. Franziskus) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

De gelatenheid zelve (met in de beweging mee flapperende oren aan toe) kwam tot slot in de baan: Lowlands. De Millennium-hengst van de Iron Spring Farm liet onder Van Liere zien dat hij nog weer een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt, tot aan passage-achtige verzameling aan toe. “Dit is zo’n fijn paard om te rijden, hij wil altijd leren. Hij heeft heel snel door wat je van hem wilt.” En precies ook dat is ook de reden dat Van Liere denkt dat hij alles heeft voor de Grand Prix. “Deze gaat alles wel doen, daar ben ik van overtuigd.”

Lowlands (v. Millennium) met Dinja van Liere Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Het zou zomaar zijn dat Van Liere ook de kans krijgt om nog verder met hem te komen. Eigenlijk was het de bedoeling van de familie Malone om hem een jaar na aankoop naar Amerika te halen, maar hij staat nog steeds in Uden. “En ik geloof niet dat ik daar mee te maken heb”, zegt Reesink. “Dat is echt Dinja’s verdienste.”

Met Dinja van Liere lijkt Reesink de toekomst van zijn hengsten zeker te hebben gesteld. “Een goed paard is nog niets zonder goede ruiter.”

Bron: Horses.nl