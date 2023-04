Horses Fokkerijdag bij Van Olst Horses: de bouwstenen van het succes

De Horses Fokkerijdag bij Van Olst Horses was binnen de kortste tijd uitverkocht. De zestig 'gelukkigen' kregen een uniek en persoonlijk kijkje in de keuken bij Gertjan en Anne van Olst en Charlotte Fry. En leerden over de bouwstenen die onder andere twee Wereldkampioenen in één jaar (Glamourdale en Kjento) voortbrachten.

De Fokkerijdag begon traditiegetrouw met het tafelgesprek. Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie sprak met Gertjan en Anne van Olst over de bouwstenen van het succes. Die eigenlijk zijn samen te vatten in het scouten van talent (Gertjans afdeling), het opleiden en trainen (Annes afdeling) en het vervolgens afmaken in de ring (Charlotte Fry’s afdeling).

Kwaliteit van het paard

Het begint volgens Van Olst altijd met de kwaliteit van het paard – hoe goed een trainer of ruiter ook is: de basiskwaliteiten moeten in huis zijn.

En bij de meest bijzondere Van Olst-paarden herkende Gertjan van Olst dat talent al direct. Bij Everdale zelfs al voor hij was geboren: al bij de aanparing van Lord Leatherdale en Aliska K (v. Negro) wist Gertjan van Olst: dit gaat iets speciaals worden. Toen hij de hengst voor het eerst dag, kocht hij hem direct.

Ook bij Wereldkampioen Glamourdale herkende Van Olst de kwaliteit na een paar drafpassen en hetzelfde gold bij Kjento. Al duurde het daar iets langer voor hij de hengst in handen kon krijgen. Toen Kjento twee jaar was kon hij hem voor helft kopen.

Een lesje kwaliteiten in veulens herkennen kregen de bezoekers ook nog toen Gertjan van Olst live-commentaar gaf bij twee getoonde veulens van Nacho en Nalegro.

Veulentje van Nalegro (v. Painted Black). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Spelenderwijs naar het hoogste niveau

Maar met een talentvol paard alleen ben je er natuurlijk nog niet. En daar is Anne van Olst de perfecte aanvulling op het oog van Gertjan. Anne van Olst vertelde dat zij in de training al vroeg kijkt of een paard het zwaardere werk aankan en al gerust het terugrijden in draf en wissels meepakt bij jonge paarden. Op een speelse manier, zodat er niet opeens een oefening ingestampt hoeft te worden op latere leeftijd.

Dat werd later ook nog in de praktijk getoond met een aantal jonge paarden. Zowel merries als hengsten. Het paard dat de bezoekers misschien wel het meest bij zal blijven is de vijfjarige merrie Nova-Liz (Everdale x Johnson), die zich onder Lottie Fry als een uitzonderlijk goed paard liet zien.

Anne van Olst traint Charlotte Fry met Nova-Liz (v. Everdale). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Fokkerijfilosofie

En bij die merrie maakte Gertjan van Olst direct ook de link naar de fokkerij door te vertellen over de hengstenkeuze.

Van Olst heeft sinds 2022 twee hengsten met fris bloed op stal om te zorgen dat er weer opvolging is voor alle merries met Van Olst-bloed (Negro, Lord Leatherdale). “Ik ben in 2021 heel druk geweest om nieuwe hengsten te zoeken om weer verder te komen.”

Die zoektocht bracht de bloedmooie en zeer correcte Secret Lover (Secret x Fürstenball) en de gelaten en zeer royale O’Frederic (For Romance I x Fidertanz), die beide aan de bezoekers op de fokkerijdag werden getoond. Die laatste was volgens Van Olst een goede keus voor Nova-Liz: “Een hengst met een heel fijn en gelaten karakter, met veel formaat en veel hals, dat past goed op zo’n scherpe merrie die ook nog iets meer voorkant zou kunnen hebben.”

Charlotte Fry met O’Frederic (v. For Romance). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Verder werd ook nog de met zeer veel mechaniek bewegende Nalegro (Painted Black x volle zus Valegro) en zo’n paard sluit ook aan op wat de eigenlijk uit de springpaardenfokkerij afkomstige Gertjan van Olst zei over de fokkerij: “De springpaardenfokkers lopen eigenlijk al wat voor op de dressuurpaardenfokkers door echt op de sport te selecteren.” De selectie op echte sport, ook genetisch gezien, daar kunnen dressuurpaardenfokkers nog wel een paar stappen maken door Van Olst.

ICSI

De dag werd afgesloten met een lezing van dierenarts Rijk Jan Pleijter over ICSI/OPU, die vertelde over de voor- en nadelen en benadrukte dat die methode toch echt wel iets vraagt van merries.

Lees deze week meer in De Paardenkrant over de geslaagde Horses Fokkerijdag bij Van Olst Horses

Bron: Horses.nl