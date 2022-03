Horses Fokkerijdagen zijn terug: dit jaar bij Egbert Schep en Reesink Horses

Na een (gedwongen) coronapauze van twee jaar zijn de Horses Fokkerijdagen dit jaar weer terug! Met twee superinteressante stalbezoeken. Op zaterdag 16 april op Stal Schep in Tull en 't Waal en op zaterdag 30 april bij Reesink Horses in Uden. Schrijf je snel in want vol is vol!

Steeds vaker duiken in sport en fokkerij paarden met het achtervoegsel ES op, denk maar aan de KWPN Hengstenkeuringen de afgelopen jaren of de hengstencompetitie. Egbert Schep heeft de focus op zijn bedrijf in de afgelopen tien jaar steeds meer verlegd naar de fokkerij en plukt daar ook vruchten van.

Wil jij weten alles weten over de fokkerij en de hengsten van Egbert Schep, dat kan op 16 april. Egbert Schep vertelt op deze dag alles over zijn bedrijf en gaat dieper in op zijn fokkerijvisie. Schep en zijn team gaan vervolgens het gesprek aan met Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie. Beoordeel zelf welke paarden jij door zou laten gaan na het vrijspringen, en waarom. Je bekijkt een trainingssessie met verschillende hengsten onder het zadel en krijgt een rondleiding in de stallen.

Reesink Horses

In een tijd waarin de hengstenhouderij zich steeds meer concentreert tot enkele grote stations en veel kleinere wegvallen, heeft Nederland er – tegen die ontwikkeling in – een nieuw station bij: Reesink Stallions. En met een verrichtingstopper, een hengstencompetitie-winnaar en veel ‘fris’ bloed lijkt dat station binnen een jaar zijn plaats te hebben veroverd.

Eugène en Annebeth Reesink met Valverde Foto: Rick Helmink

De hengstenwereld is allesbehalve nieuw voor familie Reesink. Maar een echte hengstenhouder was Eugène Reesink nooit. De hengsten werden al op jonge leeftijd verkocht of dekten elders. Daar kwam vorig jaar met de opening van de tweede vestiging van Reesink Horses in Uden verandering in. De hengstenhouderij wordt gerund door Eugène en Annebeth Reesink, hun zoon Bas en Ginouque Schuurmans. De dagelijkse leiding op de stal is in handen van Dinja van Liere.

Ook Eugène Reesink en zijn team staan te popelen je mee te nemen in de visie van dit mooie bedrijf. We trappen af met een ronde tafel gesprek met Eugène onder leiding van Dirk Willem Rosie. Dinja van Liere geeft een kijkje in de keuken bij het trainen van de hengsten. Uiteraard volgt er een rondleiding op het bedrijf en passeren merries met veulens de revue.

Schrijf je snel in

Inschrijven kan vanaf nu, via deze pagina.

Let op: Ben je abonnee van de Paardenkrant? Dan maak je gebruik van een flinke korting!