HVM Stal verkoopt KWPN-hengst Olympus

HVM Stal heeft de bij het KWPN goedgekeurde hengst Olympus HVM (Icellie x Colonist) verkocht. Nieuwe eigenaren van de vierjarige hengst zijn Jan en Marjan Schuttert van Handelshuis Schuttert.

De door Henk Minkema uit De Wilgen gefokte Olympus werd in het najaar van 2022 goedgekeurd bij het KWPN met onder andere een 8,5 voor zijn bewerkbaarheid/instelling. Nieuwe eigenaar Jan Schuttert laat Olympus HS, zoals de hengst vanaf nu door het leven gaat, bij de HVM stal in Hoornsterzwaag staan. Harry van Middelaar zal de hengst in zijn carrière als sportpaard en dekhengst verder begeleiden.

Sport promoten

Schuttert is van jongs af aan al geïnteresseerd in de tuigpaardensport en wil dan ook graag met de samenwerking en aankoop van dit getalenteerde tuigpaard, de tuig- en springpaardensport nog meer promoten. De HVM stal is enthousiast over de aankomende samenwerking met Handelshuis Schuttert. “Olympus blijft bij ons op stal en Harry blijft hem rustig doortrainen en opleiden.”