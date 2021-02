Ibiza dekt komend dekseizoen weer in Duitsland

De in Duitsland goedgekeurde hengst Ibiza (Desperado x Jazz) dekt het komende dekseizoen weer in Duitsland. De door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte hengst stond het afgelopen jaar bij Ad Valk, maar in Nederland was hij niet zo populair als in Duitsland.

Ibiza komt ter dekking bij dekstation Martin Determann, waar hij ook de eerste jaren dekte. Bij de Duitse fokkers viel Ibiza direct in de smaak en op de Duitse hengstenkeuringen maakte hij de afgelopen jaren reclame met goede eerste jaargangen. Per half maart staat de Desperado-zoon weer in Duitsland.

Bron: Horses.nl