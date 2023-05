In Westfalen geprimeerde KWPN-hengst Tesla naar de VS

De KWPN-gefokte en in Westfalen geprimeerde hengst Tesla (Vitalis x Johnson) is verkocht naar de Verenigde Staten, dat meldt Eurodressage. De door Wim ten Pas gefokte hengst uit de directe moederlijn van meervoudig Olympisch kampioen Rembrandt (Nicole Uphoff) stond de afgelopen jaren op stal bij Helen Langehanenberg, maar werd slechts een aantal keer op concours uitgebracht.

Langehanenberg presenteerde Tesla in 2017 voor eigenaar Wilhelm Berning op de Westfaler Hengstenkeuring in Münster-Handorf. De hengst werd niet in de veiling aangeboden en bleef bij Langehanenberg op stal staan. In 2018 liep hij de tweeweekse test in Schlieckau (7,71 voor dressuur, 7,35 voor springen, 7,68 gemiddeld). In februari 2019 liep hij naar een 8,02 in de sporttest in Münster-Handorf, het jaar daarop kreeg hij een 7,52.

Wedstrijdcarrière

In 2019/2020 reed Langehanenberg de hengst op een aantal nationale L-wedstrijden (Duitse klasse A), maar daarna nam haar stalamazone Sabrina Gessmann de teugels over. In 2022 reed Eva Niklova, de vriendin van Langehanenberg’s stalruiter Manuel Dominguez Tesla in twee Z-wedstrijden en in zijn eerste nationale ZZ-Zwaar.

Het is nog onduidelijk wie de nieuwe eigenaar van Tesla is, maar hij wordt nu getraind door Caroline Roffman.

Bron: Eurodressage