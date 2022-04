Jaloubet K VDL naar Janne Friederike Meyer

Jaloubet K VDL (Baloubet du Rouet x Polydor) van de VDL Stud en Sven Völz heeft een nieuwe amazone. De door Cees Klaver gefokte halfbroer van Taloubet, Big Star jr K Z en Nadal Hero & DB staat sinds kort op stal bij de Duitse Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

De in Holstein, Hannover, Oldenburg en Zangersheide goedgekeurde Jaloubet K VDL is inmiddels acht jaar oud en werd voorheen door Kroatische amazone Thea Jelčić gereden. Zij bracht hem in Duitsland tot en met M**-niveau (1,30m-1,40m.) uit.

Meyer zegt het volgende over de nieuwe aanwinst op haar stal. “We hebben een nieuw jong talent op stal gekregen en ik ben er heel blij mee. Mag ik Jaloubet voorstellen. Als halfbroer van Taloubet Z en zoon van Baloubet du Rouet treedt hij in grote voetsporen. Jaloubet is met Thea Jelčić al zeer succesvol geweest in jonge paardenwedstrijden en ik wil haar graag bedanken voor de goede opleiding. Ik zal mijn tijd nemen op weg naar de internationale sport en Jaloubet zorgvuldig opbouwen in jonge paardenproeven op weg naar het grote werk. Hartelijk dank aan VDL Stud en het Hengststation Völz voor het toevertrouwen van deze geweldige hengst aan mij.”

