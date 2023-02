Je Suis Equus Tame verkocht aan Zweedse jeugdamazone

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen verklapte deze week op de KWPN Hengstenkeuring dat de achtjarige KWPN-hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) van Jan Greve, Kees van den Oetelaar en Stal Van der Vleuten is verkocht aan een Zweedse young rider, die traint bij Vincent Voorn.

De door Jan Greve in Frankrijk ontdekte Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) kwam in 2021 onder het zadel van Maikel van der Vleuten. De achtjarige hengst, die onder Steven Veldhuis onder andere de hengstencompetitie won in 2020 en in datzelfde jaar tweede werd in de Blom Cup, werd in dat jaar deels aangekocht door Springstal Van der Vleuten en Kees van den Oetelaar. Jan Greve bleef ook nog voor een derde eigenaar.

Zweedse young rider

“In principe hebben we hem gekocht als toekomstpaard voor mezelf. Het is een ontzettend vlug paard, een ontzettend voorzichtig paard en een paard met heel veel instelling. Of hij de laatste mogelijkheden voor het hogere werk heeft, daar kom je altijd gaandeweg achter. Voor nu lijkt hij in ieder geval interessant genoeg om er mee aan de slag te gaan. Dus nu ga ik eerst rustig met hem aan de gang en dan zien we over een tijdje wel waar het heen gaat”, zei Maikel van der Vleuten bij de aankoop.

Nu is duidelijk dat het geen toekomst onder Van der Vleuten wordt, maar een toekomst onder een Zweedse. Onder Maikel van der Vleuten liep Je Suis Equus Tame succesvol tot en met 1,45m. niveau.

Bron: Horses.nl