Jeannette Nijhof over Johnson en Verdi: ‘Dat blijft een succesverhaal’

Op de KWPN Hengstenkeuring wordt Verdi (v. Quidam de Revel) gekroond tot Paard van het Jaar 2018, Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton) ontvangt zijn keurpredicaat en Glocks's Johnson TN (v. Jazz) neemt afscheid van de sport. Drie fantastische paarden met één gemene deler: Team Nijhof.

“Het is geweldig om zulke hengsten op stal te hebben!”, begint Jeannette Nijhof. “Van Johnson en Verdi genieten we ondertussen al 17 jaar. Ze zijn als veulen naar ons gekomen en stonden samen in de loopstal, ze zijn samen goedgekeurd bij het KWPN en hebben samen de jonge paardencompetities gewonnen.” Dat alleen al is bijzonder te noemen. Maar daar blijft het niet bij. “Daarna zijn beide hengsten naar de Wereldruiterspelen in Caen geweest, naar het Europees Kampioenschap in Aken en naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat blijft een succesverhaal en is eigenlijk elk jaar een feestje!”

Verdi en Johnson

Met regelmaat neemt Verdi het op tegen zijn eigen nazaten in de springring. Ook Johnson heeft nakomelingen op het allerhoogste niveau. “Verdi’s succes is ongekend; hij presteert niet alleen zelf op het hoogste niveau maar geeft dat ook door aan zijn nakomelingen. Voor Johnson geldt hetzelfde, hij is een prachtig mooi paard en is erg uniek als sporthengst én als fokhengst. Hij staat nu op de vijfde plek van de WBFSH Stallion Ranking, dat is echt geweldig. Bijzonder is dat ze als jong paard zelfs dezelfde naam hadden. De fokker van Johnson, Piet van der Vleuten, noemde Johnson als veulen Verdi. Maar hij werd als eerste goedgekeurd in Oldenburg. Daar kreeg hij een naam met de J, omdat hij een zoon van Jazz is.”

Eldorado

Clinton-zoon Eldorado van de Zeshoek is twee jaar jonger dan Verdi en Johnson, maar ook hij heeft zich al ruimschoots bewezen in de sport. “Eldorado gaat inmiddels de successen van Johnson en Verdi achterna. Hij heeft op Grand Prix-niveau gepresteerd met Willem Greve en al hele mooie dingen laten zien. Nu wordt hij echt een stempelhengst, zoals het nu lijkt geeft hij kinderen die op het allerhoogste niveau kunnen doordringen. Eldorado’s afstamming is een succesformule, die gaat hij nu waarmaken. Het is mooi als je nog zo’n stempelhengst aan je bestand kunt toevoegen.”

Heel leger naar Den Bosch

Op de vraag of ze naast deze drie hengsten met nog meer paarden naar Den Bosch komen antwoordt Jeannette Nijfhof: “Naast deze drie paarden hebben we nog een heel leger aan hengsten bij in Den Bosch. Onze nieuwe hengst Komme Casall wordt voorgesteld in de presentatie van de nieuwe jaargang. Daarnaast nemen we Jamboree, Cantona, Highway, Hernandez, Chapeau en Grandorado mee.” En in de tweede bezichtiging? “Voor de tweede bezichtiging hebben we één jong paard bij, maar onze filosofie is eigenlijk om de paarden op een later tijdstip in te laten stromen. Dat doen we al jaren, dan kunnen we ze eerst onder het zadel testen”, besluit Jeannette Nijhof.

