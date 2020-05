Jens Meyer in dienst bij Blue Hors

Blue Hors heeft bekend gemaakt dat de Duitse (ex-)hengstenhouder Jens Meyer bij de Deense stoeterij in dienst is getreden. Meyer is aangesteld als paardenscout en als adviseur voor de Duitse fokkers.

De oplettende bezoeker van hengstenkeuringen had het afgelopen najaar al gezien: Jens Meyer constant in de buurt van Martin Klavsen, de fokkerijdirecteur van Blue Hors. Afgelopen najaar scoutte hij al paarden voor de stoeterij van Lego-chef Kjeld Kirk Kristiansen.

Ex-hengstenhouder

Meyer had voorheen een eigen hengstenstation dat met de investeringen van Louise en Doug Leatherdale, zoals bijvoorbeeld His Highness en Damsey, groot werd. In 2016 besloot Louise Leatherdale haar hengsten naar Amerika te halen (met uitzondering van Damsey) en Meyer zette zijn activiteiten als hengstenhouder op een laag pitje (alleen nog verkoop van diepvriessperma).

Profiteren van de kennis en ervaring

Blue Hors denkt nu dat de stoeterij en de fokkers kunnen profiteren van de kennis en ervaring van Meyer. “Hij is een echte expert en ik ben er van overtuigd dat wij en de Duitse fokkers ervan zullen profiteren dat Meyer tot ons team is toegetreden”, aldus Martin Klavsen.

Bron: Blue Hors