Johan Wilmink nieuwe voorzitter Bond van Hengstenhouders Nederland

Op de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de Bond van Hengstenhouders Nederland heeft Ton Lautenschutz na 13 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Johan Wilmink. "Het bestuur en de leden zijn Ton Lautenschutz veel denk verschuldigd voor zijn inzet voor de belangen van de hengstenhouders in Nederland", schrijft de BvHH in een persbericht.

De nieuwe voorzitter Johan Wilmink is voor hippisch Nederland geen onbekende. Velen kennen hem als man achter de microfoon en/of achter de veilinghamer. Want hij verslaat wedstrijden, keuringen en kampioenschappen en hij is veilingmeester van een aantal veulenveilingen en sportpaardenveilingen in Nederland.

Bestuurlijke ervaring

Wilmink heeft de nodige bestuurlijke ervaring. Hij was de eerste voorzitter van de Vakgroep Paardenhouderij van de ZLTO die de belangen behartigde van ondernemers in de paardenbranche die toebehoorde aan LTO. Eerder was hij bestuurlijk betrokken bij de KNHS als voorzitter van de Kring West-Brabant en de Vereniging tot Bevordering van de Warmbloedfokkerij in West-Brabant. Ook was hij voorzitter van de Vereniging van Hackneyrijders Nederland en is nu nog voorzitter van de Koninklijke Vereniging van het Trekpaard en de Haflinger.

Jurylid, parcoursbouwer, federatievertegenwoordiger en fokker

Zelf is Wilmink niet actief meer als ruiter maar hij is nog wel verbonden met de sport als (internationaal) jurylid springen, parcoursbouwer en als Federatievertegenwoordiger. Wilmink fokt samen met zijn vrouw in Oud-Gastel sportpaarden zowel in de richting springen als dressuur. Zij verwachten vijf veulens dit jaar.

Geen sinecure

De BvHH meldt dat er genoeg uitdagingen liggen voor Wilmink: “Uit zijn eerste vergadering bij de BvHH bleek al snel dat belangenbehartiging voor de hengstenhouders geen sinecure is. In de afgelopen Algemene Leden Vergadering bleek dat ook al tijdens de presentatie van de NVWA. Zij houden zich aan de regels en aan hun eigen interpretatie. Dat maakt het niet duidelijker. Van zaken die in De Staatscourant staan was men bijvoorbeeld niet op de hoogte. Dat maakt het ingewikkeld. Ook LNV is een gesprekspartner. Wilmink gaat eerst inschatten hoe de hazen lopen en zal dan proberen, eventueel samen met andere partijen, om een voet tussen de deur te krijgen en regelmatig met de overheid om tafel te zitten. Hij wil proberen om daar een heldere afspraak over te krijgen en het jaar rond op geplande tijdstippen een overleg te hebben.”

