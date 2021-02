Joop van Uytert verhuurt KWPN-hengst High Five US

De KWPN-hengst High Five US (Charmeur x Negro) heeft zijn stal bij hengstenhouder Joop van Uytert in Heerwaarden verlaten. De negenjarige hengst is verhuurd aan Hans en Corneli Goedhart van Hengstenstation Stalgrootprooyen in Middelburg. Daar staat ook Kenzo US (Bordeaux x Ferro) ter dekking.

Familie Goedhart is blij met de door familie Feijter gefokte hengst. “Hij is groot en imposant maar zo beleefd en geweldig in de omgang. Ik verwacht met hem een flink aantal merries te gaan dekken”, zegt Hans Goedhart over de reservekampioen van het voorjaarsverrichtingsonderzoek van 2015.

Bron: Horses.nl