Joop van Uytert verhuurt KWPN-hengst Kenzo U.S.

De KWPN-goedgekeurde hengst Kenzo U.S. (Bordeaux x Ferro) word door eigenaar Joop van Uytert voor het seizoen 2020 verhuurt aan Hans en Corneli Goedhart in Middelburg. Zij runnen daar hun Hengstenhouderij Stal Groot Prooyen. "Wij hebben met onze Arabo-Friese hengsten al vele jaren ervaring in de fokkerij. Nu met Kenzo U.S. als eerste KWPN-hengst op stal kunnen wij ook de warmbloedfokkerij van dienst zijn, aldus Hans Goedhart.

“Door deze samenwerking met Hengstenstation van Uytert kunnen we ook meerdere merries insemineren voor hen in zuidelijk Zeeland en Belgische grensstreken”, vervolgt Goedhart.

Ingeschreven met 80 punten

Kenzo U.S., zoon van Grand-Prix-hengst Bordeaux x Ster Preferent en Prestatiemerrie Verro Fleur, die afstamt van de topvererver Ferro, werd gefokt door Johan van Laar uit Rhenen. Kenzo werd in 2018 met 80 punten ingeschreven in het KWPN-stamboek. Hij kreeg onder andere een 8,5 voor zijn rijdbaarheid en instelling. Kenzo U.S. zal bij Goedhart als jong paard verder opgeleid worden en voor de fokkerij via KI beschikbaar zijn door geheel Nederland.

Bron: Persbericht