Joop van Uytert verhuurt KWPN-premiehengst Sylvester aan Landgestüt Neustadt-Dosse

Joop en Renate van Uytert hebben de KWPN-premiehengst Sylvester (Bordeaux x Zhivago) voor dit dekseizoen verhuurd aan het Brandenburger Landgestüt. De bruine hengst staat inmiddels al in Neustadt-Dosse. “Via Jens Meyer hoorde ik dat het Landgestüt op zoek was naar een interessante jonge hengst en ze wilden deze heel graag op het station hebben. In Nederland is natuurlijk het voorjaarsonderzoek afgeschaft voor driejarigen en zodoende heb ik besloten om deze hengst voor dit seizoen te verpachten.”

