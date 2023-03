Karel Cox Stallions investeert in KWPN Premiehengst Por Favor ES KCX

De opvallende driejarige hengst Por Favor ES is toegevoegd aan de hengstenstapel van de nieuwe Belgische hengstenhouderij Karel Cox Stallions. De El Barone 111 Z-zoon werd bij het KWPN uitgeroepen tot één van de Premiehengsten en verdiende inmiddels zijn dekbrevet bij Zangersheide. Karel Cox heeft de hengst nu in eigendom samen met diens fokker Egbert Schep en daarmee wordt hij omgedoopt tot Por Favor ES KCX. De imponerende voshengst werd in ’s-Hertogenbosch door menig kenner als de ongekroonde kampioen van de KWPN Hengstenkeuring beschouwd.

‘Het goudhaantje’, noemt kersverse mede-eigenaar Karel Cox zijn nieuwe aanwinst. “Por Favor ES KCX was mijn inziens de meest complete hengst van de KWPN Hengstenkeuring. Zowel onze Nederlandse partner Peter van der Waaij als onze Duitse partner Henrik Klatte waren zeer enthousiast over Por Favor en vervolgens hebben we direct contact opgenomen met eigenaar en fokker Egbert Schep”, vertelt Karel Cox. “Egbert stond nog niet te springen om zijn hengst te verkopen, maar gaf mij de kans om de helft te kopen. Ik ben Por Favor toen nog live gaan bekijken bij Schep op stal en dacht toen bij mezelf: ‘Als ik deze hengst niet koop, hoef ik geen paarden meer te kopen’. Zo fantastisch springt Por Favor!”

Uit de zus van Aquila, Clintissima & Jubel ES

Por Favor ES KCX is niet alleen zelf een enorm springtalent, maar is ook uiterst interessant gefokt. Vader El Barone 111 Z is een populaire dekhengst van Emerald en wordt tegenwoordig gereden door de Zweedse topruiter Jens Fredricson. Moeder Halita ES is een dochter van de wereldberoemde Tornesch uit de topmerrie Maxime O. Deze Lauriston-merrie gaf onder meer Aquila HDC, ook wel Aquila SFN, die onder zowel Wout-Jan van der Schans als Patrice Delaveau tot de wereldtop behoorde. Aquila won bijvoorbeeld de prestigieuze Grote Prijzen van La Baule, Hong Kong, St. Tropez, Roeser en St. Lô. Daarnaast gaf Maxime O ook de Grand Prix-merrie Clintissima, het internationale springpaard Graniet ES en de KWPN-goedgekeurde hengst Jubel ES.

Zangersheide goedgekeurd

Por Favor ES KCX is aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek en heeft inmiddels van Studbook Zangersheide zijn dekbrevet ontvangen. Por Favor ES KCX wordt ondergebracht bij Jarno van Erp om zich voor te bereiden op het najaarsonderzoek van het KWPN en zal dit jaar ook met vers sperma beschikbaar zijn voor de fokkerij.

Op de hengstenshow van Waaij Stud op woensdag 22 maart is de nieuwe aanwinst Por Favor ES KCX te zien en ook op de hengstenshow van Karel Cox Stallions op zaterdag 25 maart wordt Por Favor ES KCX getoond.

Hengstenshow Waaij Stud

Woensdag 22 maart om 19.00 uur

Geerenweg 2, Eemnes

Nederland

www.waaijstud.com

[email protected]

Hengstenshow Karel Cox Stallions

Zaterdag 25 maart om 18.00 uur

Hechtelsebaan 47, Hechtel – Eksel

België

www.karelcox.be

[email protected]