Kazan Z gecastreerd na liesbreuk

Stoeterij Zangersheide meldt dat de populaire zesjarige hengst Kazan Z (Baloubet du Rouet x Heartbreaker) vorige week gecastreerd werd ten gevolge van een liesbreuk. De voshengst werd door Jan Lamers gefokt uit de merrie Sereuza (Heartbreaker x Ramiro Z), ook de moeder van de 1,60m paarden Broken Heart (v. Concorde) en Corleone (v. Vincenzo) en de Z-veilingtopper Cereuza Z (v. Cornado II).

De oudste nakomelingen van Kazan jaar en vielen in de laatste weken op in Belgische vrijspringwedstrijden. “Deze winter kunnen fokkers nog gebruik maken van het diepvriessperma van Kazan Z voor ICSI en ook volgend seizoen is diepvriessperma voorradig”, aldus Stoeterij Zangersheide.

Lamers en Van der Struis

‘Dressuurpaardenfokker’ Lamers, die al 40 jaar één springveulen per jaar fokt, was samen met M. van der Struis-Baan uit Heerle tot begin 2018 eigenaar van Kazan. Het duo kocht hem als veulen voor 8.500 euro terug op de Prinsjesdagveiling. Op de KWPN attestkeuring in 2018 werd de hengst aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar vlak daarna ging hij naar Zangersheide.

Bron: Horses.nl/Galop.be