Kees van den Oetelaar koopt helft van Lord Fauntleroy

Kees van den Oetelaar heeft de helft van de vijftienjarige hengst Pikeur Lord Fauntleroy (Lord Pezi x Contendro I x Argentinus) gekocht, zo meldt nieuws.horse. De hengst sprong eerder 1,60m. onder Gilbert Böckmann en liep vervolgens op 1,55m. niveau onder Marco Kutscher, Henrik Griese en eigenaar Markus Brinkmann.

“Op het Bundeschampionat liep Pikeur Lord Fauntleroy in de finale als vijfjarige, daarna werd hij verkocht aan oud-Olympiaderuiter Wolfgang Brinkmann, eigenaar van het kledingmerk Pikeur. Toen heb ik mijn Holsteinse paardenscout Hermann Wieben, aan wie ik veel te danken heb, direct laten infomeren of dat paard te koop was. Maar dat was onmogelijk. Ik heb aan Brinkmann gevraagd: als hij uit de sport gaat, kun je dat dan laten weten? Hij heeft in 2014 ‘ja’ gezegd en nou, tien laar later, is hij zijn woord nagekomen”, meldt Van den Oetelaar aan nieuws.horse. Van den Oetelaar

Lord Fauntleroy heeft niet veel gedekt, maar wel relatief veel sportpaarden gebracht. Van de 81 kinderen op HorseTelex zijn er zestien 1,40m. of hoger geklasseerd. Van den Oetelaar was geïnteresseerd in de hengst vanwege het Lord Pezi-bloed, de kwaliteiten van de hengst zelf en de kwaliteit van zijn nafok.

Bron: Nieuws.Horse