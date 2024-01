Kijktip: Cizandro in serie ‘Living Legend’

Deze hengst is een multikampioen én ereklasse paard. Hij realiseerde een geweldige sportcarrière en hij geeft zijn talent door, want uit de nafok van de bruine hengst komen meerdere kampioenen. Het ene hoogtepunt na het andere volgt: zo wordt hij in 2013 Tuigpaard van het Jaar, krijgt in 2019 het keurschap en in 2022 krijgt hij met het preferentschap zelfs de hoogste eer. Het KWPN heeft de 17-jarige Cizandro (Waldemar x Manno) nu nog een keer in het zonnetje gezet met een eigen aflevering in de serie 'Living Legend'.