Kijktip: VDL online hengstenshow wordt herhaald

VDL Stud blikt terug op de jaarlijkse hengstenshow, die vanwege de coronamaatregelen dit voorjaar online plaatsvond. De livestream van de hengstenshow is terug te kijken via ClipMyHorse.tv en nu ook voor niet-abonnees!

VDL Stud: “Wegens het coronavirus moesten we afgelopen voorjaar op zoek naar een alternatief voor onze jaarlijkse hengstenshow. We vonden dit alternatief in een online hengstenshow.”

Prachtige presentatie

“Samen met onze ruiters en grooms werd het een prachtige presentatie van onze hengstencollectie 2020. De presentatie werd onderbouwd met commentaar door Peter van der Waaij en de hengsten werden kort besproken in een interview door Frederick de Backer, Rob Ehrens en Wiebe Yde van de Lageweg”, zegt de VDL Stud.

Terugblik

“Vanwege de vele positieve reacties leek het ons tijd voor een terugblik naar onze hengstenshow met de feestdagen. Vanwege de lockdown kunnen we de komende periode niet samenzijn of naar concours, hopelijk dat u met deze link (opnieuw) kunt genieten van onze mooie hengsten”, aldus VDL Stud.

Klik hier om de hengstenshow terug te kijken

Bron: VDL Stud