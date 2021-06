Koliek wordt Quaterback (18) fataal

De 18-jarige hengst Quaterback (v. Quaterman) is vanmorgen onverwachts overleden. Koliek werd de voshengst van Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse fataal. De stoeterij zegt geschokt te zijn door het overlijden van de hengst. Hij werd geboren en stierf in Neustadt-Dosse.

Quaterback was zo’n hengst waar iedereen een mening over heeft. De één is er weg van, de ander vindt er ‘m niks waard. Maar bij dat soort hengsten geldt altijd: ze hebben wat bijzonders. Zijn anders. De Quaterback-sceptici leken wel eens in de meerderheid, maar toen zijn oudste nakomelingen oud genoeg waren voor de internationale sport, bleek hij toch geen eendagsvlieg. Op de dynamische HorseTelex Results A-Ranking staat de achttienjarige voshengst op dit moment op de zevende plaats, op de ranking over 2020 nam hij de vierde plaats in. Op het hoogste niveau schittert onder andere zijn zoon DSP Quantaz onder Isabell Werth.

Miljoen aan dekgeld

Eerlijk is eerlijk, Quaterback heeft de getallen ook aan zijn kant. Het jaar na zijn overwinning op de Bundeschampionate en spectaculaire voorstelling op de Oldenburger Althengstparade dekte hij maar liefst 600 merries. En ook alle jaren daarna bleef hij populair. De inmiddels gepensioneerde Brandenburger Landstallmeister dr. Jürgen Möller, en daarmee eigenlijk de fokker van Quaterback, vertelde in een eerder interview dat Quaterback het Haupt- und Landgestüt Brandenburg minstens drie miljoen euro aan dekgeld heeft gebracht. “Geen hengst heeft hier zoveel gedekt als Quaterback.”

2006

Hét jaar van Quaterback was 2006. In 2005 werd de door de Stiftung Haupt- und Landgestüt Brandenburg gefokte hengst goedgekeurd op de Brandenburger keuring in Neustadt-Dosse. Hij werd daar reservekampioen. “Hij was toen al apart, maar het extreme kwam pas onder het zadel”, kan Möller zich herinneren. Quaterback mocht voor Brandenburg naar de Bundeschampionate in Warendorf en moest het daar in de kwalificatieproef nog doen met de tweede plaats. In de finale was er geen houden meer aan: het publiek ging uit hun dak voor de hengst die werd voorgesteld door Christian Flamm en in de finale waren er drie 10-en. Eén voor de galop van de jury (waarbij de jurywoordvoerder zei dat het hem speet dat 10 het maximale aantal was omdat de galop van Quaterback volgens hem een 12 verdiende) en een 10 van beide gastruiters. Quaterback was daarmee ‘the talk of the town’ in Duitsland en op de Oldenburger Althengstparade ging er in november nog een schepje bovenop. Quaterback was dé hengst van het seizoen. Vervolgens won hij ook nog zijn 30-dagentest met 9,14 voor de dressuuronderdelen. “Er kwam echt een run op de hengst.”

Gedegen stam

Zoals altijd bij een dermate populaire hengst, komt er dan ook een berg aan kritiek. “Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind”, zegt Möller nuchter. “Ikzelf heb altijd geloofd in de kracht van Quaterback als fokhengst en dat komt omdat ik de stam goed ken. Met deze stam wordt al vanaf de jaren ’50 serieus gefokt hier op Landgestüt Brandenburg.”

Quaterback komt uit de bekende Brandenburger P-familie en tweede moeder Poesie is ook de moeder van Poetin en Samba Hit I-V. Die stam begint met de in 1937 geboren Pauline (Charlatan x Lotz). Na het einde van de tweede Wereldoorlog nam het Sovjet-leger alle paarden mee uit het Brandenburger Landgestüt in Neustadt-Dosse als buit en dat was een catastrofe voor de landbouw, waar alles nog met paarden werd gedaan. Er moesten weer paarden komen. Met toestemming van de Sovjet-regering ging Gustav Condoreit, destijds Landstallmeister, in heel Duitsland op zoek naar geschikte fokhengsten en -merries voor de wederopbouw van de Brandenburger staatsfokkerij. Hij vond bij Walter stapelfeld in Daibow de merrie Pauline, die haar vruchtbaarheid al had bewezen met vijf merrie- en een hengstveulen. Pauline was een schot in de roos en haar dochter Palette (v. Fernab, geb. 1951) zette de stam voort. Daarna gaat het verder met Palmira (v. Duro), Panik II (v. Ipikur, een Budjonny-hengst: een halfbloedras dat ontstond door de kruising van Don-paarden met volbloeden, die uitblonken in snelheid, uithoudingsvermogen en hardheid), Parabel II (v. Adept), Parabiose (v. Sekurit), Primadonna (v. Gotland) en Poetin-moeder Poesie. Die laatste was overigens een geschenk. “Na de val van de muur schonk Landgestüt Celle een portie sperma van Brentano II aan ons en ik gebruikte hem op de merrie Primadonna. Dat paste perfect.”

Staatsstoeterij levend gehouden

Volgens Möller is Quaterback de beste hengst die in zijn tijd op het Haupt- und Landgestüt Brandenburg ter dekking heeft gestaan. “Hij heeft de staatsstoeterij hier levend gehouden. Niet alleen in foktechnisch opzicht, maar hij heeft ook eenvoudigweg voor voortbestaan gezorgd met de opbrengsten uit dekgelden. We hebben hier veel aan hem te danken.”

