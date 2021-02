Komme Casall TN hersteld na liesbreukoperatie

De net zesjarige hengst Komme Casall TN (Comme il faut x Casall) van Team Nijhof heeft een liesbreukoperatie ondergaan. Henk Nijhof jr laat aan Horses.nl weten dat de hengst goed hersteld is en vorige week zijn eerste oefenparcours heeft gesprongen, maar nog niet klaar was om deel te nemen aan de KWPN-aanlegtest die vanochtend werd verreden in Ermelo.

Op de terugweg van een oefenparcours in Daarle, op 29 september, liep Komme Casall TN op de vrachtwagen een liesbreuk op. Henk Nijhof: “We zijn gelijk doorgereden naar de Watermolen, waar we werden doorverwezen naar de Bosdreef in België. Gelukkig hebben we niks weg hoeven te laten halen. Intussen is hij weer goed hersteld. Vorige week is hij voor het eerst weer op oefenparcours geweest! Maar voor de presentatie van de jaargang in Ermelo vanochtend was het helaas te vroeg.”

Om de fokkers toch een indruk te geven van Komme Casall TN plaatste Team Nijhof deze video van het oefenparcours:

