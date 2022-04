Vier Koningsdag met hengsten van De Watermolen

Goed nieuws voor wie zijn Koningsdag graag zinvol besteedt: fokkers zijn deze dag van harte welkom bij hengstenstation De Watermolen. Vanaf 14.00 uur worden aangewezen hengsten, jonge gekeurde hengsten en meer bewezen vaderdieren getoond onder het zadel van onder andere Willem Greve en Noor Kuilboer. En ook de inmiddels 29-jarige Albaran xx is van de partij!

Uiteraard maken de jonge smaakmakers Mees van de Watermolen (Vannan x Carambole), Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole) en Maigret van de Watermolen (Daily Diamond x Johnson) hun opwachting tijdens deze hengstenshow. Daarnaast zien we de generatie boven hen in de baan, onder andere Connect (Connor x Contender) en Daily Diamond (Daily deal x Fürst Heinrich). Van deze hengsten zijn ook een aantal nakomelingen van verschillende leeftijden aanwezig. Willem Greve rijdt zijn favoriet Carambole (Cassini I x Concerto II) en Irish Sport Horse Lagans Obos Quality (Obos Quality x Cavalier Royal), die hij sinds kort op 1,45 m.-niveau uitbrengt.

Maigret van de Watermolen

Dressuur/eventinghengst

Een hengst die veel Nederlandse fokkers nog niet in de levende lijve gezien hebben is Wedgewood (Wild Child x Florencio). Deze dressuurhengst is de afgelopen 2,5 jaar in Zweden geweest en is daar kampioen geworden van de vijf- en zesjarige eventingpaarden. Nu is hij terug in Nederland wordt hij door Noor Kuilboor uitgebracht in de eventing, op tweesterrenniveau. Tijdens de show zal hij zich laten zien als echte dressuurhengst, maar ook zijn eventingskills worden getoond.

Wedgewood in actie onder Noor Kuilboer

Aankomend talent

Drie zelfgefokte hengsten, waarvan er twee aangewezen zijn voor het KWPN verrichtingsonderzoek, mogen niet ontbreken op de show. Ze worden voor het eerst onder het zadel aan de fokkers gepresenteerd. Eén van hen is Offshore van de Watermolen (Castle Creek x Carambole).

Tekst en uitleg

Aan kwaliteit geen gebrek, maar welke hengst is nu de beste match voor uw merrie(s)? Jan Greve geeft op eerlijke wijze tekst en uitleg bij de hengsten. Niet alleen de plus-, maar ook de mindere punten van een hengst worden door hem benoemd. Presentatie van de dag is traditiegetrouw in handen van Dirk Willem Rosie.

Datum: woensdag 27 april

Tijd: vanaf 14.00 uur

Locatie: Watermolenweg 5, Haaksbergen

Contact en route