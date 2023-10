Kristin Andresen wil Hesselhøj Donkey Boy laten klonen

Kristin G. Andresen en haar dochter Alexandra willen de miljoenenhengst Hesselhøj Donkey Boy (ERA Dancing Hit x Milan) volgend jaar laten klonen. Als alles volgens plan verloopt, willen moeder en dochter Andresen in 2025 drie klonen van de Deens-gefokte hengst naar Noorwegen halen.

Het familiebedrijf van de familie Andresen richtte zich tot dusver op het fokken en kopen, maar ook het verkopen van jonge- en gereden dressuurpaarden. Vanaf volgend jaar komt daar verandering in en willen ze gebruik gaan maken van kloontechnologie. Klonen wordt in de Verenigde Staten en Azië steeds populairder, maar in Noorwegen is het nog verboden. Daarom wordt het klonen op het bedrijf Viagen in Texas gedaan.

Goede investering

Het proces van het klonen kost ongeveer 85.000 euro. Dat is de prijs voor drie bevruchte eitjes die in drie draagmerries geplaatst worden. Als de klonen net zo goed zijn als het origineel, zou het voor Andresen een goede investering kunnen zijn. “Er valt veel geld te verdienen als we er in slagen om ze gezond te houden.” De Noorse kreeg het idee van haar goede vriendin Charlotte Jorst, die haar beide toppaarden Kastel’s Nintendo als Zhaplin Langholt liet klonen. Andresen koos derhalve ook voor hetzelfde bedrijf als Jorst.

DWB accepteert geen klonen

Andresen wil de klonen, als ze oud genoeg zijn, naar Noorwegen laten vliegen. Echter accepteert het DWB, waar Donkey Boy geregistreerd is, nog geen klonen. “Ze geloven in Denemarken niet dat klonen de fokkerij bevorderen zal. Anderen zijn echter weer van mening dat paarden die eerder werden gefokt, duurzamer waren en dat we door middel van klonen op die duurzaamheid kunnen voortbouwen.” Andresen verwacht dat de drie klonen, mits alles god gaat, in Nederland of België geregistreerd worden.

Carrière

Donkey Boy begon zijn carrière op veelbelovende wijze. Hij werd op driejarige leeftijd goedgekeurd als premiehengst en was de beste hengst in de verrichtingstest. Met Jan Møller Christensen in het zadel won hij vier jaar op rij het Deens kampioenschap en hij nam drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, dat leverde hem brons op (als vijfjarige) en zilver (als zesjarige). In 2020 liep hij twee internationale Lichte Tour-wedstrijden waarbij hij drie van de vier proeven won. Eind dat jaar werd hij uitgeroepen tot DWB elitehengst, een bijzondere onderscheiding, omdat hij op dat moment slechts acht jaar oud was.

Juridische strijd

In oktober vorig jaar begon er een strijd rondom de Deense hengst. Andresen verkocht Hesselhøj Donkey Boy vorig jaar voor 2,5 miljoen euro aan Joep Schellekens, maar de hengst blesseerde zich een week later. Schellekens weigerde te betalen en dat leidde tot een juridisch geschil. In maart dit jaar werd er geschikt en sindsdien staat Donkey Boy – als fokhengst – weer op Kristinelund van Andresen.

Bron: Horses.nl/E24