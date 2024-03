KWPN-aangewezen Like Ermitage WS KCX naar Waaij Stud & Karel Cox Horses

De opvallende driejarige hengst Like Ermitage WS KCX is na de KWPN Hengstenkeuring in eigendom gekomen van Waaij Stud en Karel Cox Horses. De Ermitage Kalone-zoon is gefokt uit de Grand Prix-merrie Cacacha van het Schaeck en is daarmee de halfbroer van CSI5* Grand Prix-winnares Like A Diamond van het Schaeck. De getalenteerde hengst is geboren als Edinburgh Optimus Z en is inmiddels omgedoopt tot Like Ermitage WS KCX. Dit dekseizoen is hij met vers sperma beschikbaar. “Like Ermitage WS KCX was één van de modernste en opvallendste hengsten van de KWPN-keuring en met deze bloedvoering is hij foktechnisch zeer interessant”, aldus Peter van der Waaij.

Bij het KWPN ontving Like Ermitage WS KCX een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek en bij Studbook Zangersheide verdiende hij inmiddels zijn dekbrevet. Daarmee is Like Ermitage WS KCX één van de weinige goedgekeurde zonen van Belgisch kampioen Ermitage Kalone op Nederlandse bodem. “Ermitage Kalone is uiteraard een hengst van buitencategorie, zowel in de sport als in de fokkerij. Nu Ermitage Kalone zelf hoofdzakelijk op de sport geconcentreerd is, is zijn zoon Like Ermitage WS KCX een zeer interessante optie voor de fokkerij”, benadrukt Peter van der Waaij. Like Ermitage WS KCX komt daarnaast uit één van de allerbeste moederlijnen van Europa.

Met zijn moderne type en rijtypische model kan Like Ermitage WS KCX een zeer interessante toevoeging zijn voor de fokkerij. Fotocredit: Paardenfotograaf.be

Halfbroer van 1,60m-winnares Like A Diamond van het Schaeck

Moeder Cacacha van het Schaeck sprong zelf met Max Sebrechts tot op 1,60m-niveau en is reeds moeder van Like A Diamond van het Schaeck. Onder Marlon Zanotelli won Like A Diamond onder meer de Global Champions Tour Grand Prix van Parijs. Grootmoeder Fortis Fortuna was bijzonder succesvol op het hoogste niveau met Daniel Coyle en bracht onder meer het wereldberoemde springpaard H5 Just The Music van Gudrun Patteet en Carlos Hank Guerreiro.

Derde moeder Coco van ’t Laerhof Z bracht het 1.60m-springpaard E-Muze Yek en is de zus van onder meer Funky Music, Quarts-Musik en Krapuul F. Verder komen internationale topspringpaarden zoals El Torreo de Muze, Sea Coast B52 F Z, Bretling du Paradis Z en Esprit d’Intro Z allemaal uit de rechtstreekse moederlijn van Like Ermitage WS KCX.

Moderne, lichtvoetige & atletische Ermitage Kalone-zoon

“De opeenstapeling van Ermitage Kalone, Bamako de Muze, Quidam de Revel, Carthago en deze uitzonderlijke moederlijn maakt Like Ermitage WS KCX een genetisch unieke hengst. Neem daarbij zijn moderne, aansprekende model, lichtvoetigheid en atletische vermogen en deze hengst heeft alle ingrediënten die je zoekt”, aldus mede-eigenaar Karel Cox.

Op de hengstenshow van Waaij Stud op woensdag 13 maart en op de hengstenshow van Karel Cox Stallions op zaterdag 16 maart wordt Like Ermitage WS KCX live gepresenteerd aan alle fokkers. Like Ermitage WS KCX is dagelijks beschikbaar met vers sperma en dat is telefonisch te bestellen of via de website www.waaijstud.com of www.karelcox.be.

Hengstenshow Waaij Stud

Woensdag 13 maart vanaf 19.00 uur

Geerenweg 2, Eemnes

Nederland

www.waaijstud.com

[email protected]

Hengstenshow Karel Cox Stallions

Zaterdag 16 maart vanaf 18.00 uur

Hechtelsebaan 47, Hechtel – Eksel

België

www.karelcox.be

[email protected]