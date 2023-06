KWPN-aangewezen My Toto VDT onder het zadel bij Kira Maxi von Platen

De bij het KWPN-aangewezen hengst My Toto VDT (Toto Jr. x Ferro) verhuisde in de zomer van 2021 naar de stallen van Jessica Michel Botton in Frankrijk. Daarna verdween de hengst van de radar, maar inmiddels is hij opgedoken onder het zadel van Kira Maxi von Platen. De 28-jarige Duitse rijdt de in Denemarken goedgekeurde hengst op dinsdag 13 juni op de tweede selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Andreas Helgstrand schafte My Toto VDT, gefokt uit de volle zus van de KWPN-hengst Osmium, in 2020 voor 175.000 euro aan op de KWPN Hengstenkeuring. Datzelfde jaar werd hij goedgekeurd bij het DWB en werd vijfde in de Deens verrichtingstest. Het jaar daarop werd de hengst naar Frankrijk verhuisd, maar hij bleef eigendom van Helgstrand. De combinatie nam deel aan La Grande Semaine, maar in verband met de zwangerschap van Michel Botton kwam hij op stal bij Dr. Ulf en Eva Möller.

De afgelopen twee jaar bleef het stil rondom My Toto VDT, maar nu verschijnt hij met Helgstrands Duitse stalamazone Kira Maxi von Platen in de ring.

