KWPN-erkende Jaguar van de Berghoeve bracht Jasmine Chen binnen zes maanden naar de Wereldruiterspelen

De onlangs bij het KWPN erkende Jaguar van de Berghoeve is een van de populairste Grand Prix-hengsten van dit moment en lijkt alles in huis te hebben zich te ontwikkelen tot een ware stempelhengst. Zijn amazone Jasmine Chen blikt terug op hun imposante sportcarrière samen. “Jaguar is heel dapper met een enorm groot hart. Hij kan de hoogste hindernissen springen, zelfs als de afstanden niet perfect zijn”, blikt de Taiwanese amazone Jasmine Chen terug op de hengst die haar naar de Wereldruiterspelen in Tryon bracht.

Jaguar van de Berghoeve is een zoon van Emerald uit de Nabab de Reve-dochter Quaranca de Muze. Emerald x Nabab is gebleken een ‘golden cross’ te zijn en de moederlijn van Jaguar gaf een enorme lijst aan internationale Grand Prix-paarden en dekhengsten. Jaguars grootmoeder Fragance de Chalus is een van de meest toonaangevende merries van dit moment en bracht bijvoorbeeld de stempelhengsten Mylord Carthago en Bamako de Muze.

Tweemaal deelname WK Lanaken

De sportcarrière van Jaguar van de Berghoeve begon bij de stal van Karel Cox – inmiddels wederom mede-eigenaar van de hengst. Na deelname aan de Wereldkampioenschappen in Lanaken als vijfjarigen en het hengsten springen in Mechelen als zesjarige werd Jaguar van de Berghoeve verkocht aan de Britse amazone Carron Nicol. Onder de Britse vlag nam Jaguar van de Berghoeve als zevenjarige wederom deel aan de Wereldkampioenschappen in Lanaken en als achtjarige nam zijn carrière een vogelvlucht onder Matthew Sampson.

Als achtjarige imponerend in Hickstead

Onder Matthew Sampson sprong de pas achtjarige Jaguar van de Berghoeve zijn eerste Nations Cup in het Deense Uggerhalne en deelname aan het prestigieuze CSIO5* Hickstead kon niet uitblijven. Op de openingsdag was er een spectaculaire tweede plaats in het 1.50m voor Jaguar en Sampson en vervolgens in de legendarische King George V Cup – oftewel de Grand Prix – was er wederom een imponerend optreden van de zwarte hengst. “Dat is waar ik Jaguar voor het eerst zag en hij maakte enorme indruk”, herinnert amazone Jasmine Chen zich. “Ik was onder de indruk hoe hij moeiteloos dat loodzware parcours aflegde en hoe hij bleef springen op een fantastische manier, ondanks de hoge moeilijkheidsgraad van deze beroemde Grote Prijs.” Kort daarna sloeg de Taiwanese amazone toe en voegde Jaguar van de Berghoeve toe aan haar sportstal.

Foutloos op de Wereldruiterspelen

Jasmine Chen is in het dagelijks leven kunstadviseur en focust zich op het kopen en verkopen van exclusieve kunstwerken. “Gezien mijn professionele verplichtingen, besteed ik minder dan 50% van mijn tijd met de paarden, wat veel minder is dan de meeste van ruiters op het hoogste niveau. Daarom is het voor mij des te belangrijker dat mijn paarden over alle vermogen beschikken en een heel groot hart hebben om mij te helpen in de zware parcoursen”, vertelt de amazone bescheiden. “Jaguar is heel dapper met een enorm groot hart. Hij kan de hoogste hindernissen springen, zelfs als de afstanden niet perfect zijn”, benadrukt Jasmine Chen.

Het succes voor het duo bleef niet lang uit en slechts zes maanden later namen zij al deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Jaguar van de Berghoeve was op dat moment pas negen jaar. “Dit blijft mijn dierbaarste herinnering aan Jaguar. Het was echt een droom die uitkwam om in de eerste manche van de Wereldruiterspelen foutloos te blijven”, vertelt Jasmine Chen. “De hindernissen waren aanzienlijk hoger dan elk parcours dat ik tot dan toe in mijn carrière had gesprongen en Jaguar nam me mee en vocht om foutloos te blijven.”

‘Jaguar transformeert als hij gaat springen’

“Thuis is Jaguar erg ontspannen en gemakkelijk in de omgang”, vertelt Jasmine Chen over het karakter van de Emerald-hengst. “Hij kan zelfs een beetje lui zijn bij het dressuurrijden, maar alles verandert als je begint te springen. Hij transformeert dan en verandert in een paard met bloed, intelligentie en alertheid. In de ring hoefde ik hem alleen maar tegen te houden, want hij trekt van nature aan op de hindernissen. Of er nu een 1.20m parcours stond of een parallelle oxer van 1.65m, Jaguar wilde altijd gaan en was altijd vrolijk”, glimlacht Jasmine Chen.

Vermogen & instelling toevoegen aan fokkerij

Inmiddels is Jaguar van de Berghoeve terug op Belgische bodem en is hij in eigendom van Karel Cox Horses, Studfarm Berghoeve en Stal van den Bisschop. De zoon van Emerald uit de dochter van Fragance de Chalus is volledig beschikbaar voor de fokkerij met zowel vers als diepvriessperma. Jaguar van de Berghoeve werd onlangs erkend bij het KWPN en verdiende bij het BWP zelfs al de ‘Elite’-status. “Jaguar kan passen op een breed scala aan merries en hij kan zeker vermogen en instelling toevoegen aan de fokkerij. Hij heeft zelf een goed model met uitstraling, maar hij lijkt het best te passen op bloedgemaakte, fijnere merries die wat kracht en vermogen kunnen gebruiken”, vertelt Karel Cox.

In Nederland is Jaguar van de Berghoeve dagelijks vers beschikbaar via Waaij Stud: www.waaijstud.com of [email protected].

Bron: Persbericht