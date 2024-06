KWPN erkent Comthago VDL en Impian D

De hengsten Comthago VDL (Comme il faut x en Carthago Z) en Impian D (Babalu VDL x Lux) zijn erkend door het KWPN. De hengstenkeuringscommissie springen is positief over deze twee springhengsten, het Algemeen Bestuur heeft de erkenningen inmiddels geformaliseerd.

De tienjarige Comthago VDL, goedgekeurd bij Zangersheide, Hannover, Mecklenburg, SF en het AES, is met Hessel Hoekstra succesvol in de sport. Het duo was dit jaar tweede op het NK in Deurne en vijfde in de Grand Prix van Jumping Peel en Maas. De hengst is al een aantal jaren actief in de fokkerij, uit zijn eerste jaargangen komen veertien elitemerries, één keur- en negen stermerries. Zijn oudste nakomelingen lopen inmiddels op 1,30 m-niveau.

Afstamming

Comthago VDL is een zoon van de KWPN-erkende Comme il faut, die zelf met Marcus Ehning succesvol was op het hoogste niveau. Comme il Faut stamt op zijn beurt van de eveneens KWPN-erkende Cornet Obolensky en de olympische merrie Ratina Z (v. Ramiro). Comthago VDL’s moeder is de Carthago-dochter Natasia V, zij was actief op 1,30 m-niveau. Grootmoeder Joyce I (v. Caretino) kwam uit in het 1,50 m.

Eisen

Comthago VDL voldoet aan de PROK-eisen en de exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. Comthago VDL heeft een genoomfokwaarde van 97 (49% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen.

Impian D met Henk Frederiks. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Impian D

De elfjarige Impian D, goedgekeurd bij het het NRPS en Zangersheide, loopt met Henk Frederiks heel succesvol in de sport. Frederiks en Impian D waren recent negende op het NK in Deurne en negende in de Grand Prix van Amsterdam. In de Grand Prix van het Oostenrijkse Ebreichsdorf stond het duo vooraan en in de Nations Cup-finale van 2023 bezette Impian D met het team de zevende plaats.

Afstamming

De door H. van Doorn uit Lunteren gefokte Impian D is een zoon van Bubalu VDL. Deze nakomeling van de Grand Prix-hengst Baloubet du Rouet sprong zelf met Jur Vrieling op het hoogste niveau in de sport, waaronder goud op de WEG in Caen en met het team de overwinning in de Nations Cup-finale van Barcelona. Moeder Outlaw D, een dochter van Lux, is ster en prestatie en liep zelf in het 1,35 m. Naast Impian D bracht zij de 1,50 m-paarden Untouchable en The Freak 3, beide nakomelingen van Andiamo. In combinatie met Carosso VDL gaf zij een 1,30m- en een 1,40m-paard en Impian D’s volle broer Joss D springt in het 1,40 m. Grootmoeder Kassian, een stermerrie van de preferente wereldbekerwinnaar Libero H, sprong zelf in het 1,40 m.

Eisen

Impian D voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen en de exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. Impian D heeft een genoomfokwaarde van 102 (60% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen.

Bron: KWPN