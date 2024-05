KWPN erkent Funky Fred Marienshof Z en Lord Fauntleroy

De KWPN hengstenkeuringscommissie springen heeft de Grand Prix-hengst Funky Fred Marienshof Z (Fantomas de Muze x Libero H) en de internationale springhengst Lord Fauntleroy (Lord Pezi x Contendro I) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenningsaanvragen geformaliseerd.

De tienjarige, bij Zangersheide en het NRPS goedgekeurde, Funky Fred Marienshof Z (Fantomas de Muze x Libero H) liet afgelopen maanden onder Lars Kersten zien helemaal tot zijn recht te komen op Grand Prix-niveau. Zo werd het duo derde in de Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam, knap vijfde in de Grote Prijs van Gotenburg en vervolgens vijfde in Den Bosch bij de Dutch Masters op 1.55m-niveau. Afgelopen weekend werden Kersten en Funky Fred vijfde op het NK Springen in Deurne.

Afstamming

Vader Fantomas de Muze, zoon van de Grand Prix-hengst Sandro Boy, sprong zelf op het hoogste niveau in de sport onder Karline de Brabander-Vereecke en Koen Vereecke. De moeder van Fantomas de Muze is de bekende merrie Cordula de Laubry (v. For Pleasure) die hoog staat op de merrieranking. De moeder van Funky Fred Marienshof Z is de merrie Marien, die zelf 1.50 m sprong. Zij is een dochter van de preferente Wereldbekerwinnaar Libero H. Naast haar sportcarrière bracht Marien van Cicero Z het 1.60m springpaard Dundee v/h Marienshof en de internationale springpaarden Calorie v/h Marienshof (v. Clinton), Nabarien Marienshof (v. Nabab de Reve) en Be Marien v/h Marenshof (v. Bamako de Muze).

KWPN-eisen

Funky Fred Marienshof Z voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. Funky Fred Marienshof Z heeft een genoomfokwaarde van 99 (42% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van WFFS.

Lord Fauntleroy

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde 15-jarige Lord Fauntleroy (Lord Pezi x Contendro I) was succesvol op 1.50m en 1.55m niveau met Markus Brinkman, Henrik Griese en Marco Kutscher. Uit zijn eerste jaargangen lopen inmiddels meerdere kinderen op het hoogste niveau in de sport, zoals Let’s Go FZ (mv. Stakkato) en Looping Luna (mv. Calido I). Ook kreeg Lord Fauntleroy inmiddels meerdere zonen goedgekeurd.

Afstamming

Vader Lord Pezi (v.Lacros) staat al jaren hoog de sire rankings van Horsetelex. Hij heeft zeer goed gefokt in Duitsland en heeft veel internationale Grand Prix-springpaarden gebracht. De moeder van Lord Fauntleroy is een dochter van de KWPN-erkende Contendro I (v. Contender).

KWPN-eisen

Lord Fauntleroy voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. Lord Fauntleroy heeft een genoomfokwaarde van 102 (43% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van WFFS.

