KWPN erkent Missouri van ’t Ruytershof

Bij het KWPN is een verzoek ingediend tot erkenning van de springhengst Missouri van ‘t Ruytershof (Bamako de Muze x For Pleasure). De KWPN hengstenkeuringscommissie heeft deze BWP-gefokte hengst beoordeeld en spreekt zich positief uit over de erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenning formeel bekrachtigd.

Ellen Liem Door

De veertienjarige Missouri van ’t Ruytershof toonde volgens de hengstenkeuringscommissie als jong paard veel aanleg, maar de hengst heeft nadien in de sport niet alle kansen gehad. Desalniettemin is de zoon van Bakamo de Muze uitgebracht tot en met GP 1,55 m-niveau.

Positieve bijdrage

Met zijn goede moederlijn is de hengst zeer interessant gefokt: zo bracht zijn moeder maar liefst vijftien internationale springpaarden, waaronder twee winnaars van een Global Champions Tour Grand Prix. Deze moederlijn staat bekend om de goede instelling en rijdbaarheid, twee eigenschappen die van groot belang zijn in de internationale springsport. De KWPN hengstenkeuringscommissie verwacht dat Missouri van ’t Ruytershof een positieve bijdrage kan leveren aan de springpaardenfokkerij, met name ten aanzien van instelling en rijdbaarheid.

Afstamming

Vader Bamako de Muze stamt af van springpaardenleverancier Darco. Deze 1, 60 m-hengst komt uit één van de best fokkende merries ter wereld: moeder Fragance de Chalus gaf 26 internationale springpaarden, waarvan er acht op 1,60 m-niveau springen. Deze Jalisco B-dochter is ook de moeder van de hengst Mylord Carthago.

Sterke moederlijn

Missouri van ’t Ruytershof komt op zijn beurt uit de bekende merrie Inathina van ’t Ruytershof, die zelf met Jos Verlooy op 1,40 m-niveau liep. Deze dochter van tweevoudig olympisch kampioen For Pleasure bracht vijftien internationale springpaarden, waaronder Luna van ’t Ruytershof (v. Levisto), van Nicola Philippaerts, en Messi van ’t Ruytershof (v. Plot Blue), van Janne Friedereke Meyer. Grootmoeder Diamanthina van ’t Ruytershof (v. Diamant de Semilly) was zelf succesvol op Grand Prix-niveau, leverde zelf drie Grand Prix-paarden, en geldt als de volle zus van de olympische hengst Emerald van ’t Ruytershof. De moederlijn vervolgt met een dochter van Carthago die zeven 1,50/1,60m-paarden gaf.

Eisen

Missouri van ’t Ruytershof voldoet aan de veterinaire eisen met betrekking tot de spat- en straalbeenfoto’s. De exterieurbeoordeling geeft geen bemerkingen. De genoomfokwaarde OC bedraagt 97 (betrouwbaarheid 46%) en Missouri van ’t Ruytershof is geen drager van het WFFS-gen.

Bron: KWPN