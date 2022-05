KWPN erkent O’Bailey van het Brouwershof

De KWPN hengstenkeuringscommisie springen heeft de springhengst O'Bailey van het Brouwershof (Darco x Contact van de Heffinck) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht inmiddels geformaliseerd. De achtjarige BWP-hengst van Kees van den Oetelaar en Stal van der Vleuten wordt in de sport uitgebracht door Maikel van der Vleuten.

Vader Darco sprong jaren op Grand Prix-niveau met Ludo Philippaerts. Ze hebben meerdere keren succesvol deelgenomen aan kampioenschappen en Olympische Spelen. Ze waren onder andere 5e in de World Cup van Parijs, 7e op de Oympische Spelen in Barcelona, 6e op het WK in Stockholm en 3e in de Grote Prijs van Rotterdam.

Invloed Darco

Inmiddels is gebleken dat de invloed van Darco op de internationale springpaardenfokkerij van onschatbare waarde is. Vele internationale springpaarden hebben het bloed van hem in de pedigree. De moeder van O’Bailey van het Brouwershof is een dochter van de Concept-zoon Contact van de Heffinck. Contact van de Heffinck sprong zelf 1,60 m, en heeft inmiddels meerdere kinderen op het hoogste niveau in de sport.

Internationale springpaarden

Grootmoeder Eline (v. Chatman) is ook de moeder van het 1,55 m-springpaard L’Espoir d’Opaline vd Caatshoeve. Haar moeder de merrie Toplaline D99 sprong zelf 1,50 m, en is de moeder van meerdere internationale springpaarden zoals Maestro de Brandegem. Topaline is de zus van de tweevoudig olympisch kampioen Jus de Pomme en de 1,60 m-springpaarden Shogoun II, Quintus, Richebourg en Tresor d’Opaline.

Eric Jr. en Maikel

O’Bailey van het Brouwershof was eerder succesvol met Eric Jr. en wordt nu door Maikel van der Vleuten bij de jonge springpaarden succesvol uitgebracht.

Hij voldoet aan de criteria om erkend te worden qua sportresultaten, aangezien hij als 8-jarige reeds geplaatst is op 1,45 m-niveau (o.a. 2e Grand Prix van Deurne). De hengst is beschikbaar voor de fokkerij via hengstenhouderij Van den Oetelaar.

Bron: KWPN